شردي يدلي بصوته في اليوم الثاني للانتخابات

أدلى الإعلامي محمد مصطفى شردي احد قيادات حزب الجبهة بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في صباح اليوم الثاني للانتخابات.



وأكد شردي ، من أمام لجنته الانتخابية أن انتخابات مجلس الشيوخ ، لاتقل اهمية عن انتخابات مجلس النواب، وأن الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع يعكس التحرك الجماهيري للأحزاب ، ويعكس أيضا النضج السياسي وسعي قطاعات واسعة من الناخبين للمشاركة ولأسباب عديدة .

وأضاف أن الحالة السياسية العامة دفعت بالمواطنين للخروج في محاولة للتعبير عن رايهم واظهار مدى ترابط الجبهة الداخلية في مصر.

وكرر شردي، دعوته ليشارك كل من له حق التصويت في هذا الاستحقاق وانتخاب من يريد من المرشحين خاصة وأن العملية الانتخابية أصبحت أكثر سهولة وتنظيما.