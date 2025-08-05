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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تعيشي يا مصر.. أجواء مبهجة في محيط لجان انتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
البهى عمرو

رصد تيموثي إيهاب، مراسل «إكسترا نيوز» بمحافظة الإسكندرية، انطلاق اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ في لجان المحافظة، موضحًا أن الأجواء احتفالية وكرنفالية أكثر منها مجرد عملية تصويت، حيث تملأ الأغاني الوطنية أجواء اللجان ويتفاعل المشاركون بشكل كبير مع هذه الموسيقى التي تعبر عن حبهم لوطنهم.

وأضاف «إيهاب»، خلال رسالة له على الهواء عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الأجواء المسيطرة على لجان انتخابات مجلس الشيوخ طوال اليوم تضفي بهجةً وتؤكد مدى تعلق الشعب المصري ببلده ودعمه المستمر له.

وشدد على أن انتخابات مجلس الشيوخ في الإسكندرية تشهد تنافسًا بين 22 مرشحًا يتنافسون على 7 مقاعد، منهم 5 مرشحين مستقلين بينهم سيدة واحدة وأربعة رجال، بينما يمثل بقية المرشحين 17 منتمين لأحزاب سياسية مختلفة، موضحًا أنه يشارك في السباق الانتخابي 10 أحزاب سياسية، مما يعكس زخمًا كبيرًا على المستوى الحزبي والمستقلين على حد سواء.

الإسكندرية محافظة الإسكندرية مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ

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