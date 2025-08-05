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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زحام كبير أمام لجان انتخابات الشيوخ في المنوفية

انتخابات «الشيوخ»
انتخابات «الشيوخ»
البهى عمرو

أكد أحمد نبيل، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن محافظة المنوفية تشهد اليوم مشهدًا مٌشابهًا لأمس، من حيث الإقبال الملحوظ من المواطنين على لجان الاقتراع، ضمن ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقال نبيل، خلال مداخلة مباشرة عبر قناة «إكسترا نيوز»، من أمام لجنة مدرسة الشهيد النقيب أحمد عبد الرحيم السرسي، المعروفة محليًا بـ«الثانوية القديمة بنات»، إن الأهالي بدأوا في التوافد قبل فتح أبواب اللجان، مشيرًا إلى أن المشهد يتكرر بنفس زخم أمس، وسط مشاركة من مختلف الفئات داخل الأسرة المصرية.

وأوضح أن هذا الحضور يعكس وعي المواطنين في محافظة المنوفية، وحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، بما يعكس صورة من صور التفاعل الإيجابي مع العملية الديمقراطية في مصر.

وأضاف المراسل أن المنوفية تضم 469 لجنة فرعية مُوزعة على القرى والمدن، مشيرًا إلى أن نسب الإقبال تباينت من منطقة لأخرى، حيث شهدت القرى كثافة تصويتية أعلى مُقارنة بالمدن، وهو أمر اعتادت عليه المحافظة في استحقاقات انتخابية سابقة، مُشيرا إلى أن اللجان تُواصل استقبال الناخبين وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

محافظة المنوفية مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ 2025

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