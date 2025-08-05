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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع عمليات فتح جميع اللجان في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء المحافظة في الموعد المحدد وذلك في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ دون تسجيل أي معوقات.

وجاءت تصريحات المحافظ خلال متابعته عملية فتح اللجان بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وذلك من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة.

وأضاف المحافظ في تصريحاته: "إن ما نشهده اليوم من انتظام في فتح اللجان وتوافد المواطنين هو انعكاس لوعي أبناء الجيزة بأهمية المشاركة الإيجابية في بناء مؤسسات الدولة ونحن نثمّن هذا الدور الوطني، ونتطلع إلى مزيد من التفاعل والمشاركة خلال الساعات القادمة".

وأوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لضمان انتظام سير العملية الانتخابية وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للناخبين بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري في أجواء من النظام والشفافية.

كما شدد المحافظ على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأكد المهندس عادل النجار على التزام المحافظة الكامل بتوفير مناخ آمن ومنظّم لسير العملية الانتخابية، بما يعكس صورة مشرفة عن المشاركة الديمقراطية.

وقد بدأت اللجان في استقبال الناخبين مع الساعات الأولى من فتح أبوابها، حيث شهدت بعض المراكز الانتخابية توافدًا تدريجيًا للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

اللجان الانتخابية محافظ الجيزة مركز السيطرة للطوارئ مجلس الشيوخ

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