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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ بمركز ومدينة كرداسة

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمركز ومدينة كرداسة لمتابعة انتظام عمل اللجان في استقبال الناخبين وذلك ضمن خطة المحافظة لضمان الانضباط بمحيط مقار اللجان.

وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقيادات المحافظة بالتواجد الميداني لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية وإزالة أي معوقات .

وشملت جولة نائب المحافظ تفقد عدد من اللجان بمدارس: الندى المشتركة للتعليم الأساسي، يوسف أنور، السلام الابتدائية، الأمل، بنة الدرويش للتعليم الأساسي، وأبورواش المشتركة الابتدائية، التابعة لإدارة كرداسة التعليمية.

وخلال جولته، تابع نائب المحافظ أعمال النظافة والتجهيزات المقدمة للناخبين داخل وخارج اللجان، مؤكدًا انتظام سير العمل بجميع اللجان الانتخابية بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ دون تسجيل أي شكاوى أو أزمات تُذكر.

وأشاد الشهابي بجهود فرق العمل الميدانية مؤكدًا على استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان راحة المواطنين وسير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ونظيفة.

وأشار إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لضمان انتظام العملية الانتخابية وتوفير جميع سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للناخبين تنفيذاً لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بما يكفل لهم ممارسة حقهم الدستوري في أجواء تتسم بالنظام والشفافية.

خلال جولته حرص نائب المحافظ على الالتقاء بعدد كبير من المواطنين خارج مقار اللجان الانتخابية، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، مؤكّدًا بذل أقصى جهد ممكن للاستجابة لها والعمل على حلها في أسرع وقت.

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