قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرملة إبراهيم شيكا تخرج عن صمتها.. وتكشف السبب الحقيقي للوفاة
كيف أتأكد من رضا الله عني؟.. أمين الإفتاء: يُعرف من الطاعات
الأهلي بيأكد .. تامر أمين يكشف مفاجأة كبرى عن وسام أبو علي
آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ضمن سكن لكل المصريين 7
مشاركة نسائية وشبابية واسعة في انتخابات الشيوخ.. وتسهيلات كبيرة للناخبين
الأوقاف: قانون الإيجار القديم الجديد يسري على العيون الوقفية التابعة للوزارة بلا استثناء
وفاة 4 أشخاص في تحطم طائرة تابعة للحماية المدنية الجزائرية
وفاة مدير الكرة بنادي بورتو البرتغالي
بعد تعرضه للإغماء.. نقيب المهن التمثيلية يكشف الحالة الصحية للفنان محمد صبحي
رئيس الوطنية للانتخابات: المواطن المصري الداعم الحقيقي للدولة
بعد انتهاء التصويت وغلق اللجان.. بدء فرز أصوات الناخبين بـ انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: الهيئة وحدها المختصة بإعلان نتائج انتخابات الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ماتت في حادث.. النيابات والمحاكم تنعى نهال عادل الموظفة بمحكمة إسنا

نهال عادل الموظفة بمحكمة إسنا
نهال عادل الموظفة بمحكمة إسنا
الديب أبوعلي

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي، أفادة من الغرفة الفرعية باللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم الأقصر، بوفاة نهال عادل، الموظفة بمحكمة إسنا أثناء ذهابها للإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في حادث مأساوي.

ولقيت نهال عادل الموظفة بمحكمة إسنا وعضو لجنة انتخابات قرية الدبابية، مصرعها هي وزوجها أشرف عبد الرحمن، الموظف بتأمينات إسنا، إثر انقلاب سيارتهما أثناء توجهها إلى مقر اللجنة جنوب محافظة الأقصر.

ونعى المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الفقيدة وزوجها، قائلًا خلال مؤتمر صحفي من غرفة عمليات الهيئة: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة نهال محمد عبده، معاونة بلجنة فرعية بالأقصر وزوجها، بعد وفاتهما في حادث أليم وهمّا في طريقهما لأداء واجبهما الوطني".

وتقدمت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم إلى أسرة الموظفة بصادق التعازي والمواساة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وفي بيان رسمي، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم كريم عبدالباقي، إننا نتابع سير العملية الانتخابية من خلال التواصل مع الأعضاء على مستوى الجمهورية وحل المشكلات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

واختتم: تلقينا خبر وفاة الزميلة الفاضلة نهال عادل بعد تعرضها لحادث سيارة ببالغ الحزن والأسى، مؤكدا أن النقابة تشهد للفقيدة بحسن الخلق والعمل والتفاني والإخلاص في خدمة الجمهور.

محكمة إسنا نهال عادل الموظفة بمحكمة إسنا النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم نيابات ومحاكم الأقصر انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

المحكمة الدستورية

قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

محمد صبحي

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

ترشيحاتنا

أرشيفية

خلاف حاد بين نتنياهو ورئيس أركانه خلال مشاورات أمنية بشأن غزة

أرشيفية

حزب الله: لا اتفاق جديد قبل تنفيذ القائم.. وأي حرب إسرائيلية ستُواجه بالصواريخ

أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يعلق الرسوم الجمركية على سلع أمريكية عقب اتفاق مع واشنطن

بالصور

من الكوليسترول للسكري.. متى يصبح البيض خطرًا على صحتك؟

أضرار الإفراط في تناول البيض
أضرار الإفراط في تناول البيض
أضرار الإفراط في تناول البيض

صحتك أولاً.. تنبيه من ChatGPT يعلمك بوقت الراحة

"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة

استدعاء 12 ألف سيارة كيا بسبب عيب خطير

كيا
كيا
كيا

قائمة بأكثر 10 وظائف عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي

وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

ايمان عبد اللطيف

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. محافظ الجيزة يتفقد لجان الدقي.. بث مباشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

المزيد