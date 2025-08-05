استمرار توافد الناخبين وانتظام عملية التصويت داخل لجان انتخابات الشيوخ بالوادي الجديد| صور

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمحافظة الوادي الجديد، توافد المئات منذ بدء فتح اللجان في اليوم الثاني للمشاركة في عمليات التصويت وسط استعدادات مكثفة لاستقبال الناخبين، فيما شهد محيط اللجان تواجد مجموعات من شباب المدينة والذين تطوعوا لتسهيل عملية التصويت على الناخبين خاصة كبار السن وذوي الهمم.

وواصلت أجهزة مديرية أمن الوادي الجديد، استعداداتها المكثفة لتأمين اليوم الثاني والأخير من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تُجرى داخل 60 مقرًّا انتخابيًّا على مستوى المحافظة، وانتشرت القوات الأمنية في محيط اللجان لتأمين الناخبين، وتيسير حركة الدخول والخروج، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولات لتعطيل سير العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الوادي الجديد 194 ألفًا و350 ناخبًا وناخبة، موزعين على 60 لجنة فرعية داخل 60 مركزًا انتخابيًّا، بإشراف لجنة رئيسية واحدة تغطي جميع مراكز المحافظة الخمسة.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، انتظام لجان انتخابات مجلس الشيوخ منذ بدء عملية التصويت في تمام التاسعة من صباح اليوم، بجميع المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة، وذلك خلال متابعته انتظام فتح اللجان الانتخابية من داخل مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية؛ لتوفير بيئة آمنة وميسرة تمكن الناخبين من أداء واجبهم بسهولة ويسر.

ومن جانبه شدد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على التنسيق بين كافة غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات، مؤكدًا توفير كافة التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، من مصادر كهرباء بديلة، وخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ووسائل انتقال للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.