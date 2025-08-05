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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ما زال حياً.. شاب يشرع في إنهاء حياة طفل بشارع البطل أحمد عبد العزيز

ما زال حياً.. شاب يذبح صغيرا بشارع البطل أحمد عبد العزيز
ما زال حياً.. شاب يذبح صغيرا بشارع البطل أحمد عبد العزيز
أحمد مهدي   -  
إسلام دياب

أقدم شاب على ذبح طفل صغير ، داخل سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، وقامت سيارة الإسعاف بنقله سريعا إلى المستشفى لإنقاذه وتلقي العلاج.

وفي وقت سابق، شهدت مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية حادثًا مأساويًا تسبب في صدمة واسعة بين الأهالي، بعدما أقدمت سيدة على ذبح طفل بطريقة وحشية داخل منطقة عزبة اسمامكس “الصفيح” بجوار المرور.

تلقى اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد وائل معوض، مأمور مركز شرطة فايد، يفيد بورود بلاغ عن وقوع جريمة قتل لطفل على يد سيدة داخل نطاق المدينة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مكثفة من مباحث مركز فايد برئاسة العقيد أحمد الصفتي رئيس المباحث، وعدد من معاونيه، إلى مكان البلاغ لسرعة التعامل مع الموقف.

ونجحت قوات الشرطة في ضبط السيدة المتهمة، وتم التحفظ عليها، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا بمحيط موقع الجريمة لتهدئة الأوضاع وطمأنة الأهالي الذين تجمعوا بأعداد كبيرة مصدومين مما حدث.

وكشفت التحريات الأولية، أن السيدة قامت بارتكاب الجريمة في ظروف غامضة لم تتضح تفاصيلها بعد، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة ودوافع الجريمة التي هزت مشاعر سكان المنطقة.

وأفادت مصادر أمنية، أن رجال المباحث قاموا بتقنين الإجراءات اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ عرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الاستجواب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

ذبح طفل طفل صغير شارع البطل أحمد عبد العزيز طفل سوبر ماركت

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