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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ضباط وأفراد الشرطة بأسوان يضربون المثل في مساعدة كبار السن أمام اللجان الانتخابية

انتخاباب مجلس الشيوخ
انتخاباب مجلس الشيوخ
محمد عبد الفتاح

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسوان فى يومها الثانى جهود ملموسة من ضباط وأفراد الشرطة فى مساعدة كبار السن أمام اللجان الانتخابية وذلك لتسهيل إدلاءهم بأصواتهم في الانتخابات.

ومن المشاهد المضيئة قيام أحد رجال الشرطة في إحدى اللجان بمدينة أسوان لمساعدة ناخب غير قادر على السير من خلال اصطحابه باستخدام كرسي متحرك إلى مقر لجنته مما يعكس حرص الجهات الأمنية على توفير كل السبل لضمان سهولة المشاركة لكافة فئات المواطنين، وخاصة أصحاب الهمم وكبار السن.

مشاهد مضيئة

هذا وفى مشاهد مضيئة تشهدها اللجان الإنتخابية لإنتخابات مجلس تاشيوخ بأسوان ، حيث شهدت لجنة الإدارة الزراعية بمدينة كوم أمبو تواجد سيدة أسوانية المشهد أمام اللجنة ، حاملة علم مصر ومرددة "تحيا مصر" أثناء الإدلاء بصوتها.

وكانت قد شهدت لجنة الإدارة الزراعية توافد كثيف من المواطنين مساء اليوم الثلاثاء، حيث حرص الأهالي على المشاركة في الانتخابات، مؤكدين أهمية ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم داخل مجلس الشيوخ. ويمثل هذا التفاعل الشعبي مؤشر على ارتفاع وعي الناخبين في محافظة أسوان بأهمية المشاركة في تأكيد المبادئ الديمقراطية وتعزيز دور مؤسسات الدولة التشريعية.

مجلس الشيوخ 

فى ثانى ايام انتخابات مجلس الشيوخ بأسوان، مشاركة واسعة من السيدات، حيث توافدوا منذ الساعات الأولى لبدء التصويت، واصطففن أمام المراكز الانتخابية، فى مشهد يؤكد وعي المرأة الأسوانية بدورها الوطنى فى دعم الاستحقاقات الدستورية.

جاء ذلك بالتزامن مع انتظام العملية الانتخابية داخل 190 لجنة فرعية موزعة على 189 مركز انتخابى بمختلف مدن ومراكز المحافظة، تحت إشراف 8 لجان عامة، حيث يحق التصويت لنحو مليون و112 ألف و613 ناخب وناخبة.

وتنوعت الفئات العمرية للسيدات المشاركات، من كبار السن اللاتي حرصن على الإدلاء بأصواتهن رغم مشقة التنقل وحرارة الطقس، إلى الشابات اللاتي تفاعلن مع الحدث الانتخابي فى أجواء من الحماس والالتزام.

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