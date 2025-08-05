معجزة طبية بأسوان.. إنقاذ مريض اخترق سيخ حديد ظهره وكليته.. شاهد

نجح فريق طبى متخصى بمستشفى أسوان الجامعى في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 33 عام بعد إصابته البالغة نتيجة اختراق سيخ حديدي لمنطقة الظهر والكُلية اليسرى، عقب سقوطه من الطابق الثالث بإحدى البنايات السكنية.

وقد أشرف على الجراحة الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، وبمتابعة من الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، حيث استقبلت طوارئ المستشفى الجامعي المصاب وهو في حالة حرجة، وتم إجراء الفحوصات اللازمة والتي أظهرت اختراق السيخ للظهر والكلية وخروجه من الناحية المقابلة، ما تسبب في تهتك بالأمعاء وانشطار جزئي بالكُلية اليسرى.

وتكون الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة الدقيقة من الدكتور بلال العمدة والدكتور أحمد دسوقي المدرسين المساعدين بكلية الطب، إلى جانب أطباء قسم المسالك البولية الدكتور ماجد أمين والدكتور مصطفى يس، وفريق الجراحة العامة الذي ضم الدكتور إسلام نجار والدكتور باسم عبد الهادي، بإشراف مباشر من الدكتور محمد صلاح الدين، مدير المستشفى.

فريق طبى

وتمكن الفريق من استخراج السيخ الحديدي، مع إصلاح الكُلية المتضررة وتفادي استئصالها، رغم وجود نزيف حاد وخطورة شديدة في الإصابة، فيما استقرت حالة المريض وخرج من غرفة العمليات في وضع صحي جيد.

فيما حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على متابعة إغلاق صناديق الإقتراع بكافة اللجان الإنتخابية البالغ عددها 190 لجنة داخل 189 مركز إنتخابى و 8 لجان عامة لإستقبال مليون و 116 ألف ، و 756 ناخب وناخبة ، مؤكداً بأنه تم إتاحة الفرصة الكاملة أمام الناخبين فى بعض اللجان التى شهدت إقبال متزايد خلال الفترة المسائية للإدلاء بأصواتهم بعد مواعيد الغلق الرسمية فى التاسعة مساءاً .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى التأكد الكامل من تأمين الصناديق والإغلاق التام لها بواسطة الأجهزة المختصة ، ليتم تسليمها غداً للقضاة والمستشارين داخل مقار اللجان الإنتخابية ، وقد تم التواصل بالتوازى مع مركز عمليات مجلس الوزراء ، وأيضاً وزارة التنمية المحلية .