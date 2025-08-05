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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البطاطس والتمور .. زيادة تبادل السلع الزراعية بين مصر وفيتنام

نائب وزير الزراعة
نائب وزير الزراعة
شيماء مجدي

التقى المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، و "فان هانج" نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية في فيتنام، وذلك في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في القطاع الزراعي بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وأعرب "الصياد" عن ترحيب وزارة الزراعة في مصر بالتعاون مع فيتنام في مختلف الأنشطة الزراعية، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، في العديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الزراعي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها تأثيرات التغيرات المناخية، وتبادل الخبرات البحثية في المجال الزراعي، فضلا عن الاستثمار في المجال الزراعي للمنتجات المختلفة وتحقيق القيمة المضافة، إضافة إلى إمكانيات الاستفادة من التجربة الفيتنامية المتقدمة في زراعة الأرز والاستزراع السمكي حيث تعد فيتنام من الدول الخمس الكبرى في مجال إنتاج الاسماك عالميا وتصدر كميات كبيرة منه.

واشار الصياد الى اهتمام مصر والقيادة السياسية بتعزيز التعاون مع فيتنام وان هناك تكليفات من وزير الزراعة بدفع التعاون الزراعي مع فيتنام الي مراحل متقدمة للاستفادة من فرص العمل المشتركة بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أعرب نائب وزير الزراعة الفيتنامي عن تقدير بلاده للعلاقات الثنائية مع مصر، مشددًا على أن فيتنام تتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري في المنتجات الزراعية وتعميق الشراكة في البحث العلمي الزراعي، لافتا إلى انه يجرى حاليا الانتهاء من دراسة الملفات الفنية لتصدير البطاطس والتمور المصرية إلى السوق الفيتنامي، حيث ان هذا الامر يتم حالياً الانتهاء من الاجراءات الفنية القليلة، تمهيدًا لفتح السوق الفيتنامي أمام هذه المنتجات.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة، لدراسة مذكرة التفاهم المقترحة من الجانب الفيتنامي والتي تتضمن التعاون في الامن الغذائي وتغير المناخ وزيادة تبادل السلع الزراعية بين مصر وفيتنام، بحيث يتم توقيعها في القريب العاجل، بحضور وزيرا الزراعة في كلا البلدين، لدفع التعاون المشترك في قطاعات الزراعة المختلفة، لمجالات أرحب، مع استمرار العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة التنسيق والمتابعة لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

وفي نهاية اللقاء اكد الجانبان على سرعة الانتهاء من دراسة مذكرة التفاهم المقترحة ومواصلة العمل المشترك لزيادة تبادل السلع الزراعية في ضوء ما تتمتع به كل دولة من مقومات زراعية واقتصادية متطورة..

الزراعة فيتنام الأنشطة الزراعية وزير الزراعة الفيتنامي

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