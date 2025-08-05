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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيسة القومي للطفولة والأمومة تبحث مع وفد الاتحاد المصري للكيانات الشبابية تعزيز التعاون

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تلتقي وفدًا من الاتحاد المصري للكيانات الشبابية
رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تلتقي وفدًا من الاتحاد المصري للكيانات الشبابية
أمل مجدى

استقبلت الدكتورة سحر السنباطى، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، وفدًا من الاتحاد المصري للكيانات الشبابية، لتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات حملات التوعية، وحماية حقوق الطفل، وتمكين الفتيات داخل مراكز الشباب، بالإضافة إلى إبراز دور الفتاة المصرية في العمل العام.

واستهلت "السنباطى" الاجتماع بالترحيب بوفد الاتحاد، مؤكدة أن هذه الزيارة تمثل فرصة للتعريف بدور المجلس في حماية الأطفال والنشء، وبالخدمات التي يقدمها، خاصة من خلال خط نجدة الطفل (16000).

وأشارت، إلى ان المجلس وقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة منذ نحو شهرين، لتنفيذ أنشطة تستهدف الشباب والفتيات، لا سيما الفتيات المعرضات للعنف في مختلف المحافظات، مؤكدة أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للتصدي لكافة الممارسات الضارة ضد الفتيات، وعلى رأسها زواج الأطفال وختان الإناث.

كما استعرضت رئيسة المجلس، جهود المجلس في دعم وتمكين الفتيات، من خلال عدد من المبادرات، من بينها: المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوِّي"، التي تُنفذ تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تعزيز مشاركة الفتيات وتمكينهن، ومبادرة "بُكرة بينا"، والتي تسعى لتمكين الأسر المصرية من التعامل الواعي مع قضايا الطفولة، ومبادرة "زرع.. حصد"، التي تستهدف مناهضة العنف ضد الأطفال.

كما تم استعراض جهود المجلس فى تنفيذ مبادرة "غزل بنات"، والتي تهدف إلى تمكين الفتيات نفسيًا واقتصاديًا من خلال تعليمهن الحرف اليدوية والتراثية، ما يساعدهن على الإنتاج والمشاركة المجتمعية، ويوفر لهن مصدر دخل، ويساهم في الحد من ظاهرة الزواج المبكر، وتشجيعهن على العودة إلى التعليم واستكمال دراستهن.

وأشادت "السنباطى"، بالتعاون المستمر بين المجلس ووزارة الشباب والرياضة، معربة عن تطلعها لتعزيز هذا التعاون مستقبليًا ، بهدف تدريب الفتيات على الحرف اليدوية والمصنعات من خلال مدربين تابعين للوزارة، بالتنسيق مع فرق العمل بالمجلس.

وقدّم فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة عرضًا تفصيليًا حول أنشطة المجلس المختلفة في مجال رعاية وحماية الطفولة، كما استعرض وفد الاتحاد المصري للكيانات الشبابية أبرز أنشطته، وطرح عددًا من مقترحات التعاون مع المجلس في مجالي الطفولة والأمومة، والأنشطة المقترح تنفيذها، وقام الوفد بجولة داخل مقر المجلس، شملت زيارة خط نجدة الطفل، للتعرف عن قرب على الخدمات التي يقدّمها.

شارك في اللقاء من جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة كل من الدكتور وائل عبد الرزاق، الأمين العام للمجلس، وناصر مسلم، مستشار المجلس لبرنامج "دوِّي"، وعلي عبد العال، مدير الإدارة العامة للنشر، وعلياء محمد، بالإدارة العامة للنشر، ومن جانب الاتحاد المصري للكيانات الشبابية: الدكتور عبد المنعم أبوجبل، رئيس الاتحاد، وكابتن بحرى فاطمة عبد العزيز، نائب رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء وأعضاء الكيانات الشبابية التابعة للاتحاد.

القومي للطفولة المجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة الكيانات الشبابية سحر السنباطي

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