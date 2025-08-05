محافظ القليوبية يتدخل لرفع آثار حادث مروري على طريق شبرا - بنها الحر| صور

توقّف المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على طريق شبرا بنها الحر، اليوم، بعدما فوجئ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل مُحمّلة بأعلاف حيوانات في الاتجاه القادم من شبرا إلى بنها.



واطمأن المحافظ على سلامة السائقين، حيث لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات، وتولى الإشراف بنفسه على إعادة الحركة المرورية وتجنيب السيارات المتسببة في الحادث، لضمان استعادة السيولة المرورية على الطريق وأمر المحافظ بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.



واستدعى المحافظ قوات الحماية المدنية للتعامل الفوري مع أي آثار للوقود أو الزيوت على الطريق، لضمان سلامة المواطنين.