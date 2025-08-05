الاتحاد الأوروبي يعلق الرسوم الجمركية على سلع أمريكية عقب اتفاق مع واشنطن

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، تعليق فرض رسوم جمركية انتقامية بقيمة 93 مليار يورو (نحو 107 مليارات دولار) على واردات أميركية، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق إطار مع واشنطن جنب الطرفين تصعيدا تجاريا كان وشيكا.

أوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون التجارية، أولوف جيل، أن المفوضية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لتعليق تنفيذ الرسوم التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس.

وكانت المفوضية الأوروبية، التي تتولى إدارة السياسة التجارية للاتحاد المكون من 27 دولة، قد أعدت قائمة موسعة بالسلع الأميركية المستهدفة بالرسوم، شملت منتجات مثل فول الصويا والطائرات والسيارات والويسكي، في حال فشل المحادثات مع الجانب الأمريكي.

يأتي هذا التعليق بعد اتفاق توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 27 يوليو، أي قبيل أيام فقط من الموعد النهائي لفرض الرسوم.

وبموجب الاتفاق، ستفرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 8 أغسطس، وهي نسبة أقل من الـ30% التي سبق أن هدد بها ترامب، لكنها لا تزال أعلى من المعدلات السابقة لعودته إلى البيت الأبيض.

وأشار مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي إلى أن الجانبين يعملان حاليا على بلورة تفاصيل الاتفاق، معربا عن أمله في إعلان المزيد من المعلومات قريبا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق إعادة تفعيل الرسوم في حال فشل المحادثات.

وقال المسؤول: "لقد قمنا بوضع هذه التدابير في الثلاجة، ويمكننا إخراجها متى اقتضت الضرورة".