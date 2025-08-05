قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك
بعد دخول الفنان محمد صبحي العناية المركزة.. معلومات صادمة عن اضطراب الوعي
ابنة أصالة تظهر داخل توكتوك في جولة بالمناطق الشعبية
المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر
الشباب يتصدر مشهد الساعات الأخيرة من انتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة
"خليها تنظف" تشعل السوشيال ميديا.. هل اقتربت نهاية الفود بلوجرز بعد مشاهير تيك توك؟
مش لايق عليها.. لأول مرة التحقيقات تكشف الاسم الحقيقي لسوزي الأردنية
أسعار الذهب تعاود الصعود .. وهذه قيمه عيار 21 اليوم
وزير خارجية جنوب أفريقيا: على دول العالم أن توقف الإبادة الإسرائيلية في غزة
الهيئة الوطنية: انتخابات الشيوخ تدل على زيادة الوعي لدى المواطنين
هل المتوفى في حوادث الطرق يعتبر شهيد الدنيا؟.. الإفتاء تجيب
الأهلي مالوش ذنب.. ثروت سويلم: رابطة الأندية هي سبب أزمة مباراة القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعلق الرسوم الجمركية على سلع أمريكية عقب اتفاق مع واشنطن

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، تعليق فرض رسوم جمركية انتقامية بقيمة 93 مليار يورو (نحو 107 مليارات دولار) على واردات أميركية، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق إطار مع واشنطن جنب الطرفين تصعيدا تجاريا كان وشيكا.

أوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون التجارية، أولوف جيل، أن المفوضية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لتعليق تنفيذ الرسوم التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس.

وكانت المفوضية الأوروبية، التي تتولى إدارة السياسة التجارية للاتحاد المكون من 27 دولة، قد أعدت قائمة موسعة بالسلع الأميركية المستهدفة بالرسوم، شملت منتجات مثل فول الصويا والطائرات والسيارات والويسكي، في حال فشل المحادثات مع الجانب الأمريكي.

يأتي هذا التعليق بعد اتفاق توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 27 يوليو، أي قبيل أيام فقط من الموعد النهائي لفرض الرسوم.

وبموجب الاتفاق، ستفرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 8 أغسطس، وهي نسبة أقل من الـ30% التي سبق أن هدد بها ترامب، لكنها لا تزال أعلى من المعدلات السابقة لعودته إلى البيت الأبيض.

وأشار مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي إلى أن الجانبين يعملان حاليا على بلورة تفاصيل الاتفاق، معربا عن أمله في إعلان المزيد من المعلومات قريبا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق إعادة تفعيل الرسوم في حال فشل المحادثات.

وقال المسؤول: "لقد قمنا بوضع هذه التدابير في الثلاجة، ويمكننا إخراجها متى اقتضت الضرورة".

الاتحاد الأوروبي رسوم جمركية واشنطن المفوضية الأوروبية دونالد ترامب صادرات الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

محمد صبحي

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

الزمالك

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. خالد الغندور يفجرها

ترشيحاتنا

رئيس هيئة النيابة الادارية

رئيس النيابة الإدارية يطمئن على صحة رئيس اللجنة الفرعية بكفر الشيخ بعد إصابته في حادث تصادم

سيارة اسعاف

أصر على استكمال الانتخابات.. رئيس لجنة فرعية بكفر الشيخ يصاب في حادث تصادم

جانب من اللقاء

رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

بالصور

شاهد البوسترات التشويقية الأولى لحكاية فلاش باك من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

بوستر حكاية "فلاش باك"
بوستر حكاية "فلاش باك"
بوستر حكاية "فلاش باك"

بعد دخول الفنان محمد صبحي العناية المركزة.. معلومات صادمة عن اضطراب الوعي

ما هو اضطراب الوعي؟
ما هو اضطراب الوعي؟
ما هو اضطراب الوعي؟

المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني
المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني
المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني

هزت السوشيال ميديا.. اعرف تفاصيل قصة الطفلة المعجزة ليليا

الطفلة ليليا
الطفلة ليليا
الطفلة ليليا

فيديو

المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني

المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة في البحيرة بالأسلحة البيضاء.. صور

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

الفتيات يتصدرن المشهد في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد