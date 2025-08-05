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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

25 ٪ زيادة فى أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال الربع الثاني من 2025

مدينة الإنتاج الإعلامي
مدينة الإنتاج الإعلامي
أحمد سالم

 إعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبد الفتاح الجبالي في إجتماعه اليوم القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن نشاط الشركة في نهاية الربع الثاني للعام المالى 2025 عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2025 والتي أظهرت تحسناً ملموساً في النتائج المالية حيث إرتفع صافي الربح ليصل إلي 448 مليون جنيه مقابل 357 مليون جنيه بنسبة زيادة 25 % خلال نفس الفترة من العام الماضي ، كما بلغ نصيب السهم من صافى الربح 2.12جنيها مقارنة بمبلغ 1.70جنيها عن نفس الفترة من العام السابق . 

يأتي ذلك كنتيجة أساسية للتوسع في أنشطة الشركة المختلفة وعلي رأسها زيادة ايرادات الاستوديوهات وكذلك الخدمات الإنتاجية والفنية ، وتسويق الانتاج الفنى ، والنشاط الترفيهى و الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام ، والتدريب ، إلي جانب الإستثمارات في الشركات التابعة ، حيث إرتفع مجمل إيرادات النشاط عن تلك الفترة من مبلغ 398 مليون جنيه الى مبلغ 461 مليون جنيه ، إضافة إلي مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح علي الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية ، وحقق عائدات ملموسة ساهمت في زيادة الأرباح . 

وشهدت الشركة توسعاً كبيراً في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها" حيث قامت لجنة مصر للأفلام بالمدينة بالإشراف علي تنفيذ العديد من الأعمال لجنسيات مختلفة ( أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري ) في العديد من المعالم السياحية والآثرية في جمهورية مصر العربية وأدي ذلك إلي المساهمة بصورة إيجابية في زيادة إيرادات الشركة وتعظيم مواردها ، كما توسع مركز" الخدمات الإعلامية " في كافة الأنشطة التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية الأجنبية العاملة في مصر. 

تجدر الإشارة إلي أن مدينة الإنتاج الإعلامي ,هي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام , وبنك الاستثمار القومي , وبنكي الأهلي ومصر , والشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية والإكتتاب العام .

مدينة الإنتاج الإعلامي مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي عبد الفتاح الجبالي

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