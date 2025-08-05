بونور موغيشا يشارك في تدريبات المصري

شارك الدولي الرواندي بونور موغيشا لاعب المصري الجديد، في مرانه الأول مع الفريق، بمعسكر بور فؤاد استعدادا للموسم المقبل، عقب انتقاله للنادي البورسعيدي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2028/2027 وذلك بعد سداد المقابل المادي للصفقة للملعب التونسي، ناديه السابق، ومن ثم الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب وتوقيع اللاعب على تعاقده الجديد مع النسور الخُضر.



ويعتبر بونور موغيشيا، هو الصفقة الثالثة للمصري بعدما تعاقد مع الجزائري منذر طمين قادماً من شباب قسنطينة، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.



واستغل التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري، فرصة تواجد الفريق بمعسكره الذي أقيم في مدينة سوسة التونسية حتى نهاية الأسبوع الماضي، للتفاوض مع اللاعب وضمه إلى صفوف النسور الخضر.