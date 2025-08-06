محاولات مُستمرة لخروج «الجفالي» وضم «حمدان».. و«ماتيوس» ضمن المرشحين لتدعيم الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك محاولات مستمرة داخل نادي الزمالك للتعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجت، مشيرًا إلى أن النية تتجه داخل الفريق البترولي لرفض رحيله خلال الفترة الجارية، موضحًا أن النادي الأبيض ينتظر الرد النهائي قبل غلق باب القيد.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على فضائية النهار: البرازيلي يان ماتيوس ضمن المرشحين لنادي الزمالك، ولكن ليس هناك تأكيدات على ضمه، وهناك عناصر مرشحة آخرى.

وأضاف: الزمالك أنهى اتفاقه مع صفقة الجناح الأجنبي والجميع يتحفظ على ذكر اسمه حتى لا يتعنت أحمد الجفالي ووكيله بشكل أكبر.

وواصل: هناك تواصل مستمر مع الجفالي للوصول لحل قبل غلق باب القيد، وخيار الإعارة مطروح، وكذلك خيار البيع بشكل نهائي ولكن بمقابل مادي مجزي مطروح ولكن الزمالك استقر على خروج اللاعب من القائمة.