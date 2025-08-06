صحة القليوبية: تقديم 2 مليون خدمة طبية ضمن مبادرة "100 يوم صحة"

أعلن الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد جمال وكيل المديرية، عن تحقيق إنجاز كبير منذ انطلاق مبادرة "100 يوم صحة"، وحتى اليوم، منوها بأنه تم تقديم 1,929,506 خدمة طبية وصحية للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أن الخدمات المقدمة شملت التطعيمات الروتينية 56,152 خدمة، والمبادرات الرئاسية 148105 خدمة، والرعاية الأولية 352896 خدمة، وتنظيم الأسرة 281864 خدمة، والخدمات العلاجية 265082 خدمة، وخدمات الأمومة والطفولة 78,710 خدمة، وخدمات صحة البيئة 5,373 خدمة، والرقابة على الأغذية المرور على 561 منشأة غذائية، والقوافل الطبية 2,549 خدمة، وخدمات المتوطنة 738,214 خدمة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن فرق العمل تواصل جهودها المكثفة لتغطية جميع الفئات المستهدفة، وضمان وصول الخدمات الصحية إلى كل المواطنين في مختلف المناطق تحت إشراف الدكتورة حسناء صالح منسق عام المبادرات الرئاسية بالمحافظة، بما يحقق أهداف المبادرة في تحسين جودة الحياة الصحية.