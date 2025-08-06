الداخلية تحبط محاولة لجلب مخدرات بقيمة 35 مليون جنيه.. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط عناصر بؤرة إجرامية شديدة الخطورة من جالبى المواد المخدرة بالسويس.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية بنطاق محافظة السويس.

تضم 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة ، محكوم على أحدهم بحكمين بالسجن المؤبد فى جنايات “مخدرات”، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط عناصر تلك البؤرة ، وبحوزتهم (330 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة " هيدرو – هيروين – آيس" –بندقية آلية) .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (35) مليون جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة .