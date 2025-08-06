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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يكشف أخطر مخطط إخواني إسرائيلي لاستهداف مصر منذ 7 أكتوبر

أحمد موسى
أحمد موسى
قسم التوك شو

كشف الإعلامي أحمد موسى عن المخطط الإخواني – الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذا المخطط يستهدف مصر منذ 7 أكتوبر، وذلك بهدف الضغط عليها وإفقادها دعم العالم العربي بأكمله.

وأوضح" موسى"، في برنامجه المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك توجيهات سرية للغاية من التنظيم الدولي الإرهابي، هدفها الأساسي تفكيك المجتمع المصري، واستخدام قضية المساعدات ،وفك الحصار للضغط على مصر، وتوجيه الاتهامات إليها.

الرئيس يرفض التهجير

وأضاف أن الرئيس المصري أكد في كلمته اليوم، أن هدفهم الأساسي هو فتح المعبر لتهجير الفلسطينيين، وهو ما رفضه الرئيس، مشددًا على أن فتح المعبر يهدف فقط إلى دخول المساعدات وليس التهجير.

وأشار موسى إلى أن الهدف الثاني من هذه المخططات، هو اتهام مصر بأنها فتحت المعبر من أجل التهجير وخيانة القضية، وهو ما تدركه القيادة والحكومة المصرية جيدًا وتضع له خططًا للتعامل معه.

كما أكد "موسى" أن من ضمن هذه المخططات، التحريض على عدم الاقتراب من السفارات الأمريكية أو الإسرائيلية، مع الدعوة للهجوم على سفارة الأردن.

مخطط إخواني مخطط إخواني – إسرائيلي مصر أحمد موسى التهجير

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