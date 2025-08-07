قبل انطلاقها السبت.. جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025

يبدأ رسميا تفعيل جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 من يوم السبت القادم الموافق ٩ أغسطس ٢٠٢٥

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يستمر جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٥.

جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 ، نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.

جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة تحميل جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 ، نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية من موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/media/4hynodsu/20250729095537098-1.pdf

امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 .. إجمالي عدد الممتحنين

إجمالي من لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 ، نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية والإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج وطلاب الدمج عدد ٢٠٤٧٦١ طالب / طالبة في مختلف المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية