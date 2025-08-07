مهند لاشين: رحيل إبراهيم عادل مش كوبري للأهلي

قال مهند لاشين لاعب نادي بيراميدز الحالي وطلائع الجيش ومودرن سبورت السابق، إن رحيل إبراهيم عادل خسارة كبيرة أفقدت الفريق كثيرًا من قدراته الهجومية، لأنه لاعب كبير جدًا ويمتلك شخصية قوية والكثير من الحلول في الأوقات الصعبة، لكن المنظومة قادرة على تعويض رحيله، مضيفًا: أرفض مقولة رحيل لاعب يؤثر على الفريق، لإن لديك منظومة وهوية وإسكواد تستطيع البناء عليهم وتعويض رحيل أي لاعب، والإدارة جلبت زيكو وإيفرتون دا سيلفا بجانب زلاكة من أجل ذلك.

وتابع "لاشين": الاحتراف رزق واختيار، وخطوة إبراهيم عادل جاءت في وقتها، الدوري الإماراتي قوي ويستطيع من خلاله الرحيل لأوروبا للعب لأندية أقوى، وإن شاء الله بعد موسم واحد هناك سيلعب في أوروبا، متابعًا: الصفقة ليست كوبري للأهلي كما يردد البعض، المفاوضات كانت صعبة لإنك كنادي قررت الاستغناء عن لاعب كبير بحجم إبراهيم عادل، وبالتالي إحنا كلاعبين نحترم أنفسنا ونادينا.

وأضاف لاعب طلائع الجيش السابق: تواجد يورتشيتش فرق مع بيراميدز كثيرًا، المدرب يمتلك شخصية قوية، وقادر على التعامل النفسي مع كل اللاعبين، وبيعرف يلم الفريق "بلغة الكورة" وهذه أبرز مميزاته، وفيما يخص العروض، الكرواتي يمتلك عروض كثيرة من أندية كبيرة، لكن يحترم تعاقده مع بيراميدز وإن شاء الله السيزون القادم نقدم موسم أفضل.

وواصل لاعب مودرن سبورت السابق: عصبية يورتشيتش تمنحنا حماس وقوة ودوافع، أصبحنا نجيد التعامل مع المدرب في كل الأوقات، وهذا الموضوع له تأثير إيجابي على الفريق وليس سلبيًا، هو يحاول الضغط على اللاعبين والقيام بدور الجماهير للحفاظ على التركيز طوال 90 دقيقة.

واستكمل مهند لاشين: الضغط على المنافسين والحديث مع الحكام، هذا هو إسلوبه في كل المباريات، هو يحاول دومًا تصدير صورة الدوافع والتركيز طوال الوقت وتعويض غياب الجماهير.

واختتم: يورتشيتش كان عصبي جدًا في مباراتي الدور الأول والثاني أمام الأهلي بسبب أننا تعرضنا للظلم فيهما من وجهة نظره، مضيفًا: مباراة الأهلي مثلها مثل كل المباريات، نستعد لها بنفس الطريقة، نلعب ونبذل أقصى ما لدينا من أجل تحقيق المكسب.