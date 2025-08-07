الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس عددا من القرارات الجمهورية.

وجاءا القرارات كالآتي:



- القرار رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على ملحق رقم ( 1 ) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوي لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

- القرار رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7.7 مليون دولار لصالح مشروع " تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافى المستدام بمحافظة الأقصر .وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

- القرار رقم 118 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7 مليون دولار لصالح مشروع " مركز التراث الرقمى فى القاهرة " وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .