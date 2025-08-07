نائب محافظ الجيزة: الدولة لا تدخر جهدا في تقديم الرعاية الشاملة للأهالي وخدمتهم

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن قريتي العطف وطهما بمركز العياط لمتابعة الحالة العامة للنظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية العطف ومشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية طهما لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال وأزالة أي معوقات قد تواجه مشروعات الصرف الصحي.

شدد نائب محافظ الجيزة، على رفع معدلات تنفيذ أعمال عداية شبكات الانحدار بطول ٣٠٠ متربقرية طهما تمهيدا للبدء في إجراء تجارب التشغيل بمشروع الصرف الصحي بقريتي العطف وطهما خلال الفترة القادمة.

كما التقى الشهابي، بعدد كبير من أهالي القريتين لبحث ومناقشة شكواهم ومطالبهم.

وأكد نائب محافظ الجيزة، أن الدولة لا تدخر جهدا في تقديم كافه أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والتعرف علي مطالبهم وإيجاد حلول عاجلة حيالها.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، المنطقة الصناعية بجرزا بمركز العياط

للوقوف على احتياجات المنطقة من الخدمات وتذليل أي معوقات تواجه المستثمرين.

وأكد نائب محافظ الجيزة، على أهمية تقديم كافه أوجه الدعم وإزالة كافه العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية بمنطقة جرزا الصناعية.

رافق نائب محافظ الجيزة، المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط، والمهندس محمد عبد العظيم المشرف على مشروعات محافظة الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس مصطفى محمد المشرف العام على قطاعات الصرف الصحي بشركة مياة الجيزة والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بمركزي العياط والبدرشين بشركة مياة الجيزة، والمهندس محمود فوزي رئيس جهاز الاشراف علي المناطق الصناعية بالمحافظة والمهندس علي اليماني رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجرزا والمهندس عصام ابوالعلا رئيس جهاز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة وهيام البطاوي مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.