فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً
أحمد سامي يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة المصري البورسعيدي
حزب الله: تبنّي الحكومة اللبنانية لـ"ورقة براك" تجاوزًا لاتفاق الطائف
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

نائب محافظ الجيزة: الدولة لا تدخر جهدا في تقديم الرعاية الشاملة للأهالي وخدمتهم

إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن قريتي العطف وطهما بمركز العياط لمتابعة الحالة العامة للنظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في اطار تكليفات  المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية العطف ومشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية طهما لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال وأزالة أي معوقات قد تواجه مشروعات الصرف الصحي.

شدد نائب محافظ الجيزة، على رفع معدلات تنفيذ أعمال عداية شبكات الانحدار بطول ٣٠٠ متربقرية طهما تمهيدا للبدء في إجراء تجارب التشغيل بمشروع الصرف الصحي بقريتي العطف وطهما خلال الفترة القادمة.

كما التقى الشهابي، بعدد كبير من أهالي القريتين لبحث ومناقشة شكواهم ومطالبهم.

وأكد نائب محافظ الجيزة، أن الدولة لا تدخر جهدا في تقديم كافه أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والتعرف علي مطالبهم وإيجاد حلول عاجلة حيالها.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، المنطقة الصناعية بجرزا بمركز العياط
للوقوف على احتياجات المنطقة من الخدمات وتذليل أي معوقات تواجه المستثمرين.

وأكد نائب محافظ الجيزة، على أهمية تقديم كافه أوجه الدعم وإزالة كافه العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية بمنطقة جرزا الصناعية.

رافق نائب محافظ الجيزة، المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط، والمهندس محمد عبد العظيم المشرف على مشروعات محافظة الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس مصطفى محمد  المشرف العام على قطاعات الصرف الصحي بشركة مياة الجيزة والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بمركزي العياط والبدرشين بشركة مياة الجيزة، والمهندس محمود فوزي رئيس جهاز الاشراف علي المناطق الصناعية بالمحافظة والمهندس علي اليماني رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجرزا والمهندس عصام ابوالعلا رئيس جهاز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة وهيام البطاوي مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.

محافظ الجيزة نائب محافظ الجيزة مركز العياط

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

مصر والسودان

أبرزها قضية مياه النيل.. وزير الإعلام السوداني يكشف أهم ملفات زيارته لمصر

العمود الفقري

استشاري يكشف أسباب اعوجاج الفقرات عند الأطفال .. ومتى تكون الجراحة الحل؟

الغضروف

الغضروف ليس مرضًا.. استشاري يكشف أسباب الانزلاق وطرق الوقاية

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة

مش نهاية المطاف بشرط الالتزام.. كيف نعالج مقاومة الإنسولين بدون أدوية؟

طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية

دراسة صادمة.. نظامك الغذائي قد يقودك إلى الاكتئاب والرجال الأكثر تضررًا

الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

