وزير الصحة: مصر تستثمر في البنية التحتية المعلوماتية منذ 2014

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان إن الدولة المصرية منذ عام 2014 و 2015 والرئيس عبد الفتاح السيسي يستثمر استثمار كبير فيما يخص البنية التحتية المعلوماتية في مصر.

مراكز بيانات ضخمة ومؤمنة

وأكد وزير الصحة والسكان خلال فاعليات قمة هواوي كلاود شمال أفريقيا 2025 أن إنشاء قاعدة بيانات ومراكز بيانات ضخمة ومؤمنة تستطيع أن تستوعب كم كبير من البيانات والمعلومات



ولفت إلى أن أجهزة الكمبيوتر في وقت سابق حتى تستطيع تخزين كمية من البيانات والمعلومات يحتاج إلى غرفة كبيرة بحجم عمارة حتى يستطيع التخزين، واليوم هذه البيانات لا تحتاج المسافات والمساحات الموجودة لدى كل شخص، سواء في مصنعه أو شركته أو مدرسته أو جامعته.