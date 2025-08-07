انطلاق فعاليات "100 يوم صحة بدمياط" بالتعاون بين وزارتي الصحة والأوقاف

أعلنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق عن انطلاق " مبادرة "100 يوم صحة" بالتعاون مع مديرية أوقاف دمياط، بقيادة فضيلة الشيخ هاني السباعي وذلك من خلال فعاليات داخل مسجدي عمرو بن العاص والرحمة بمركزي دمياط وفارسكور.

كما تم عقد اجتماع موسع بحضور وكيل وزارة الأوقاف ومديري الإدارات المختلفة لبحث خطة تفعيل المبادرة بجميع إدارات الأوقاف، بما يضمن وصول الخدمات الصحية والتوعوية لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

فيما وتشمل المبادرات المقدمة ، مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي و مبادرات الأورام" سرطان الرئة، البروستاتا، القولون، وعنق الرحم" ، ومبادرة الأمراض المزمنة " الضغط، السكر، الاعتلال الكلوي" ،كما يتم تقديم خدمات التثقيف والتوعية الصحية وذلك للوصول لكل مواطن برسالة صحية آمنة وموثوقة .