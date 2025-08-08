فيريرا يجهز محمد شحاتة لشغل مركز الظهير الأيمن

كشف الإعلامي جمال الغندور، خلال ظهوره في برنامج “ستاد المحور”، عن خطة جديدة يدرسها المدير الفني لنادي الزمالك، البلجيكي يانيك فيريرا، تتعلق بتوظيف اللاعب محمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن خلال الفترة المقبلة.









بديل اضطراري بعد فشل صفقة أحمد عيد

وأوضح الغندور أن هذا التوجه جاء بعد فشل مفاوضات الزمالك مع نادي المصري البورسعيدي للتعاقد مع الظهير الأيمن أحمد عيد، وهو ما دفع الجهاز الفني للبحث عن بدائل داخل قائمة الفريق، لتأمين الجبهة اليمنى تحسبًا لأي غياب محتمل لعمر جابر، الذي يعد الخيار الأساسي في هذا المركز.

فيريرا يثق في إمكانيات شحاتة

وأكد الغندور أن فيريرا معجب بإمكانيات محمد شحاتة، ويرى فيه لاعبًا متعدد الأدوار قادرًا على تنفيذ التعليمات التكتيكية في أكثر من مركز. وخلال التدريبات الأخيرة، خضع شحاتة لتجربة ميدانية في مركز الظهير الأيمن، وقدم أداءً جيدًا لفت أنظار الجهاز الفني.

خطوة استباقية لمواجهة ضغط الموسم



وأشار الغندور إلى أن قرار فيريرا يأتي في إطار تجهيز بدائل فنية مبكرة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، خصوصًا أن الفريق سيخوض عددًا كبيرًا من المباريات في بطولات مختلفة، ما يستدعي وجود أكثر من خيار جاهز في كل مركز، تحسبًا للإصابات أو الغيابات المفاجئة.

عمر جابر الخيار الأول وشحاتة البديل

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن عمر جابر يظل الخيار الأساسي في مركز الظهير الأيمن، لكن فيريرا لن يتردد في الدفع بمحمد شحاتة في هذا المركز عند الحاجة، إذا ما ثبت نجاحه في أداء المهام الدفاعية والهجومية المطلوبة



