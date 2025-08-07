الزمالك يضم فريدة محمد جاد الرب لتدعيم فريق اليد للسيدات

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع فريدة محمد جاد الرب، لاعبة نادي 6 أكتوبر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد "سيدات"، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

ووقعت اللاعبة على عقود انضمامها إلى القلعة البيضاء عقب جلسة جمعتها مع نيرة الأحمر، عضو مجلس الإدارة، وحسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد، حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وتجيد فريدة اللعب في مركز الظهير الأيسر، وتُعد واحدة من أبرز اللاعبات في الدوري المصري خلال المواسم الماضية، لما تمتلكه من إمكانيات فنية مميزة وخبرة كبيرة داخل الملاعب.

ويأتي التعاقد مع فريدة محمد جاد الرب ضمن خطة مجلس إدارة نادي الزمالك لدعم الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بعدد من الصفقات القوية، سعيًا للمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم المقبل.