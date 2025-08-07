أولكساندريا الأوكراني يكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل انتقال ألفينا للزمالك

كشف كيتاييف سيرجيفيتش، المدير التنفيذي لنادي أولكساندريا الأوكراني، عن تفاصيل انتقال البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووقّع اللاعب البرازيلي - البالغ من العمر 22 عامًا - عقدًا مع نادي الزمالك لمدة 4 مواسم.

وقال سيرجيفيتش في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: “قيمة انتقال ألفينا بيزيرا هي مليون و800 ألف يورو بالإضافة إلى مكافآت تصل إلى 300 ألف يورو”.

وأضاف: “الإضافات تتمثل في نسبة مشاركاته مع الزمالك وعدد الأهداف والألقاب”.

وعن سؤاله بشأن الحصول على المبلغ كاملًا أم سيتم الدفع على هيئة دفعات، اختتم: “لا يمكنني الإفصاح عن ذلك فهو ليس حق تعاقدي لنا”.

أرقام صفقة الزمالك الجديدة

وشارك خوان ألفينا في 42 مباراة مع أولكساندريا بكل المسابقات، إذ سجل 9 أهداف وصنع مثلهم.

يُذكر أن القيمة التسويقية للبرازيلي بيزيرا تبلغ مليون ونصف يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.