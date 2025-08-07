عصام عبد الحميد يعتذر عن الاستمرار مدربا لـ سلة الزمالك

تقدم عصام عبد الحميد المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الزمالك باعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق الاول خلال الفترة المقبلة.

وقال عصام عبد الحميد مدرب الزمالك في بيان له : " اعتذر عن استكمال مهمتي مع الفريق الاول لنادي الزمالك لكره السله نظرا لعدم المصداقيه من مسئولي النادي في دعم الفريق او الحفاظ علي قوام الفريق الأمر الذي يصعب معه تحقيق امال جماهير الزمالك العظيمه في عوده كره السله الزملكاوية لمنصات التتويج بالبطولات .

وأضاف: " لقد حققت علي مدار تاريخي كمدير فني للزمالك 12 بطوله و قبلت المهمه في ظروف صعبه لكن للاسف المسئولين عن ملف العاب الصالات في نادي الزمالك هواه لا يعرفون قيمه نادي الزمالك و سأتحدث بالتفاصيل لاحقا .. عاش الزمالك .