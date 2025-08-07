صلاح ينافس.. الكشف عن موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقائمة النهائية للمرشحين

تصدر البحث عن موعد حفل الكرة الذهبية 2025 وقائمة المرشحين لجوائز البالون دور مؤشرات محرك «جوجل»، وذلك بالتزامن مع إعلان مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية اليوم الخميس عن الأسماء النهائية المرشحة للفوز بأبرز الجوائز الفردية في عالم كرة القدم.

وكان من اللافت تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في العالم، ليواصل حضوره المستمر في سباقات الكرة الذهبية خلال السنوات الأخيرة، بعد موسم فردي مميز قدم خلاله مستويات لافتة مع "الريدز".

ومن المقرر أن يُقام حفل الكرة الذهبية 2025 في العاصمة الفرنسية باريس، وتحديدًا في مساء الإثنين 22 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث سيتم تتويج أفضل لاعب ولاعبة في العالم، إلى جانب جوائز أخرى مثل جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.

وتمنح مجلة «فرانس فوتبول» جائزة الكرة الذهبية سنويًا، بناءً على تصويت يشارك فيه عدد من الصحفيين الرياضيين حول العالم، وفقًا لمعايير تتعلق بالأداء الفردي والجماعي، والروح الرياضية، والتأثير داخل وخارج الملعب.

وتترقب الجماهير العربية والمصرية الحدث هذا العام بشغف، في ظل تواجد محمد صلاح ضمن نخبة من نجوم اللعبة يتقدمهم جود بيلينجهام، كيليان مبابي، إيرلينج هالاند، فينيسيوس جونيور، هاري كين، ليونيل ميسي، وكيفين دي بروين، في صراع محتدم على لقب الأفضل في العالم.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

محمد صلاح

جود بيلينجهام

عثمان ديمبيلي

جيانلويجي دوناروما

ديزيري دوي

دينزل دومفريز

سيرهو جيراسي

فيكتور جوكيريس

إرلينج هالاند

أشرف حكيمي

هاري كين

خفيتشا كفاراتسخيليا

روبرت ليفاندوفسكي

الكسيس ماك أليستر

لاوتارو مارتينيز

كيليان مبابي

سكوت مكتوميناي

نونو مينديز

جواو نيفيز

مايكل أوليسيه

كول بالمر

بيدري

رافينيا

ديكلان رايس

فابيان رويز

فيرجيل فان دايك

فينيسيوس جونيور

فيتينيا

فلوريان فيرتز

لامين يامال

أفضل فريق سيدات

آرسنال

أورلاندو برايد

ليون

تشيلسي

برشلونة

قائمة الأندية المرشحة للأفضل رجال

ليفربول

باريس سان جيرمان

برشلونة

بوتافوجو

تشيلسي

المرشحات لجائزة الكرة الذهبية

لوسي برونز (تشيلسي)

باربرا باندا (أورلاندو برايد)

أيتانا بونماتي (برشلونة)

ساندي بالتيمور (تشيلسي)

ماريونا كالدينتي (آرسنال)

كلارا بوهل (بايرن ميونخ)

صوفيا كانتور (يوفنتوس)

ستيف كاتلي (آرسنال)

ميلشي دومورناي (أولمبيك ليون)

تيموا تشاوينجا (كنساس سيتي كارينت)

إيميلي فوكس (آرسنال)

كريستينا جيريلي (يوفنتوس)

إيسير جونزاليس (جوثهام)

كارولين جراهام هانسين (برشلونة)

باتري جوايارو (برشلونة)

أماندا جوتيريس (بالميراس)

هانا هامبتون (تشيلسي)

بيرنللي هاردر (بايرن ميونخ)

ليندسي هيبس (أولمبيك ليون)

شلوي كيلي

مارتا (أورلاندو برايد)

فريدا مانوم (آرسنال)

إيوا بايور (برشلونة)

كلارا ماتيو (باريس)

أليسيا روسو (آرسنال)

كلاوديا بينا (برشلونة)

أليكسيا بوتياس (برشلونة)

يوهانا ريتينج كانيريد (تشيلسي)

كارولين وير (ريال مدريد)

ليا ويليامسون (آرسنال)

أفضل مدرب كرة قدم

لويس إنريكي

أنطونيو كونتي

آرني سلوت

هانز فليك

إنزو ماريسكا

المرشحون لجائزة أفضل مدرب لفريق سيدات

المرشحون لجائزة افضل حالاس في العالم

ياسين بونو (الهلال)

أليسون بيكر (ليفربول)

لوكاس تشيفالير (ليل)

تيبو كورتوا (ريال مدريد)

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا)

يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)

دافيد رايا (آرسنال)

ماتز سيلس (نوتنجهام فورست)

يان سومير (إنتر ميلان)

المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى

كاترين بيرجر (جوثهام)

كاتا كول (برشلونة)

هانا هامبتون (تشيلسي)

تشياماكا ننادوزي (برايتون)

دافني فان دومسيلار (آرسنال)

المرشحون لجائزة كوبر رجال

لامين يامال (برشلونة)

أيوب بوعدي (ليل)

ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)

إستيفاو (بالميراس/ تشيلسي)

دين هويسن (بورنموث/ ريال مدريد)

مايلز لويس سكيلي (أرسنال)

رودريجو مورا (بورتو)

جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)

كينان يلدز (يوفنتوس)

5 مرشحات لجائزة كوبا للسيدات

أعلنت المجلة رسميًا عن 5 مرشحات لجائزة كوبا للسيدات.

معايير اختيار الفائز بـ الكرة الذهبية 2025

الأهداف التي سجلها اللاعب خلال الموسم مع فريقه

البطولات التي حصل عليها اللاعب مع فريقه ومنتخب بلاده بالإضافة إلى التنافس (إحراز مركز متقدم في البطولات)

المساهمات التهديفية (صناعة الأهداف) للاعب

الشباك النظيفة من ضمن معايير الاختيار لجائز الكرة الذهبية بالنسبة لـ حراس المرمى والمدافعين.

سلوك اللاعب داخل الملعب

الأرقام الفردية للاعب (مساهمات حاسمة في البطولات سواء بالتهديف أو بالصناعة)