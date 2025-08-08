طريقة عمل شاورما دجاج صحية.. بدون زيادة وزن

شاورما دجاج من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص، لكن رغم ذلك يخشى البعض من تناولها لأنها تزيد الوزن بالأخص التي تباع بالمحلات والمطاعم.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل شاورما دجاج صحية في البيت بمذاق شهي ولا يقاوم.



مقادير شاورما دجاج صحية





● ½ كيلو صدور دجاج شرائح

● ¼ كوب زيت زيتون

● 1 ملعقة كبيرة صلصة

● عصير ليمونة

● 2 ملعقة كبيرة خل

● 1 ملعقة كبيرة دبس رمان

● زبادي

● 3 فص ثوم

● ملح

● فلفل أبيض

● كمون

● كزبرة

● بابريكا

● كاري

● بصل باودر

● ½ ملعقة صغيرة حبهان باودر

● قرفة

● جنزبيل

● عسل

● خبز شامي أسمر







طريقة تحضير شاورما دجاج صحية

في بولة يوضع زبادي , خل , عصير ليمون , دبس رمان , زيت زيتون ثم توضع باقى بهارات تدريجياً ثم تضاف شاورما دجاج و تقلب المكونات

توضع شاورما دجاج في الثلاجة

في طاسة على النار توضع شاورما دجاج المتبلة وتقلب حتى تمام الطهى

توضع شاورما دجاج فى خبز الشامى

يدهن الجريل بقليل من زيت زيتون

يوضع الخبز على الجريل حتى تمام الطهى ثم يقدم.