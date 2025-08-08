قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 3.44 ريختر يضرب الإمارات قرب البطحاء
تصعيد متعدد الجبهات .. إسرائيل تعترض مسيّرة حوثية وتشن غارات عنيفة شرق غزة
آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
ألمانيا تعيد رسم خريطة اللجوء.. مباحثات مع رواندا وترحيلات مشددة على الحدود
موسكو: تزايد طلبات اللجوء السياسي من أسرى أوكرانيين يرفضون العودة لبلادهم
إسرائيل تهدد بقطع التعاون الأمني مع بريطانيا حال الاعتراف بـ فلسطين
مصطفى بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية عن منشور مزيف.. ووزير العمل: تحرير العقد مهم لضمان الأجر العادل والتأمين الطبي والاجتماعي| أخبار التوك شو
ألمانيا .. تأسيس مجلسًا وطنيًا للأمن وتوسيع صلاحيات المستشارية
محمد صلاح السبب في صفقة مانشستر يونايتد الجديدة
السرعة الزائدة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر أعلى دائري الهرم
شكرا.. أصالة نصري تبدأ حفل مهرجان العلمين الجديدة بوصلة طربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 8 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم
حظك اليوم
نهى هجرس

يبحث العديد من الأشخاص عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج يوميا، لمعرفة ما يحمل كل برج لأصحابه سواء على المستوى العاطفي أو الصحي أو المهني.

نرصد لكم من خلال السطور التالية حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 8 أغسطس على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

توقعات برج الحمل اليوم 8 أغسطس 2025

يا برج الحمل، يُحدث اليوم تحولاً جذرياً في منظورك، حيث يُنشط المريخ بيت النمو الشخصي لديك، استفد من هذا التأثير الناري لبدء مشاريع كنت تُفكر فيها، وخاصةً تلك التي تتوافق مع شغفك الحقيقي، قد تتلقى علاقاتك دفعة إيجابية؛ انطلق وعبّر عن احتياجاتك بصراحة، ستتألق سماتك القيادية في البيئات المهنية، مما يُمهد الطريق لتقدير محتمل، تستفيد القرارات المالية التي تتخذها اليوم من نهج تحليلي، مع تجنب الإنفاق المتهور الذي قد ينشأ عن انفعالات مُفرطة

توقعات برج الثور اليوم 8 أغسطس 2025

برج الثور، 8 أغسطس 2025، يدعوك ليوم من التأمل والتجديد، حيث يشجعك كوكب الزهرة، كوكبك الحاكم، على السعي لتحقيق التوازن في جميع جوانب الحياة، تأمل في علاقاتك، ولا تتردد في مناقشة الروابط العاطفية العميقة، هذا يمكن أن يؤدي إلى روابط أقوى وفهم أوضح لوجهات نظر بعضكما البعض

توقعات برج الجوزاء اليوم 8 أغسطس 2025

برج الجوزاء، تُحفّز الطاقات الكونية في 8 أغسطس 2025 فضولك ومهاراتك في التواصل، بفضل تأثير عطارد، إنه يومٌ مثاليٌّ للحوارات والتواصل، لذا اغتنم فرص التواصل، قد تظهر أفكار جديدة، تُقدّم رؤىً جديدةً لمشاريع إبداعية - دوّنها فقد تكون قيّمة لاحقًا، للمناسبات واللقاءات الاجتماعية جاذبيةٌ خاصة اليوم، وستجذب جاذبيتك الطبيعية الانتباه

توقعات برج السرطان اليوم 8 أغسطس 2025

يا برج السرطان، تصطف النجوم في 8 أغسطس 2025، مما يحثك على التركيز على الانسجام الشخصي والرفاهية العاطفية، يُعزز وجود القمر حواسك الحدسية؛ ثق بهذا الشعور عند إدارة علاقاتك، يشجعك هذا اليوم على رعاية عالمك الداخلي، ربما من خلال الانغماس في الرعاية الذاتية أو الممارسات الروحية التي تُقوي روحك

توقعات برج الأسد اليوم 8 أغسطس 2025

برج الأسد، 8 أغسطس 2025، هو يوم مثالي لاحتضان شغفك النابض بالحياة، حيث تُغذي الشمس ثقتك بنفسك وإبداعك، مفعم بالحيوية والنشاط، اليوم مثالي للسعي وراء أهداف تُبرز مواهبك وأفراحك، قد تُثمر المشاريع التعاونية، حيث تجذب كاريزما شخصيتك زملاءً داعمين، في أمور القلب، عبّر عن مشاعرك بجرأة، فهذا قد يُمهد الطريق لعلاقات جادة

توقعات برج العذراء اليوم 8 أغسطس 2025

 برج العذراء، 8 أغسطس 2025، يُركز على الدقة والتفاصيل، بينما يُبرز عطارد، كوكبك المُرشد، براعتك التحليلية، أتقن خطط عملك اليوم، وتولَّ المهام المُعلَّقة بعناية فائقة؛ إنه وقت مثالي للإنتاجية، في العلاقات، الوضوح أساسي؛ النقاش الصريح والمنفتح يُؤمِّن الانسجام والتفاهم المتبادل، قد تُتيح لك حياتك المهنية فرصًا لإظهار قدراتك على حل المشكلات، مما يُرسِّخ مكانتك كعضو لا غنى عنه في الفريق

توقعات برج الميزان اليوم 8 أغسطس 2025

الميزان، والتوازن، والحس الجمالي، يُحددون يومك في 8 أغسطس 2025، الزهرة تُسيطر على مساعيك، وتحثك على الانسجام في جميع مساعيك، سحرك الدبلوماسي يُساعد في تهدئة أي خلافات في المجالين المهني والشخصي، مما يُسهّل التقدم التعاوني، ابحث عن الرفقة والتعاون كلما أمكن؛ فالعمل الجماعي يُرجّح أن يُثمر نتائج إيجابية، في الحب، يُمكن لتنمية العلاقات العاطفية أن تُعمّق الروابط - اسمح لجانبك الفني أن يُضفي على تفاعلاتك جمالاً وأناقة

توقعات برج العقرب اليوم 8 أغسطس   2025

برج العقرب، في 8 أغسطس 2025، ستجد نفسك مدفوعًا بالشغف والحماس، بينما يعزز المريخ عزيمتك، هذا التردد يُمكّنك من تحقيق أهدافك، لا سيما في المشاريع التحويلية التي تتجاوز الحدود وتُعيد تعريف الإمكانات، عاطفيًا، أنت منسجم مع التيارات الدقيقة للعلاقات، مما يتيح لك فرصة لبناء علاقات أعمق من خلال حوار هادف، احذر من الغيرة أو التملك، وتعامل مع الأمور بانفتاح لتحقيق نتائج متوازنة

توقعات برج القوس اليوم 8 أغسطس 2025

برج القوس، السفر والاستكشاف يهيمن عليك في 8 أغسطس 2025، حيث يعزز كوكب المشتري روحك المغامرة، يسودك شغفٌ كبيرٌ بالمعرفة والتجارب الجديدة، مما يجعله يومًا مثاليًا للتخطيط لرحلات مستقبلية أو التعمق في مواضيع جديدة، تستفيد العلاقات من نظرتك المرحة والفلسفية؛ فالمشاركة في أحاديث مُلهمة تُقوي الروابط، مهنيًا، يكشف منظورك الثاقب عن فرصٍ في مجالات قد يغفل عنها الآخرون - تبنَّ دورك كمبتكر من خلال دعم المشاريع الكبرى

توقعات برج الجدي اليوم 8 أغسطس  2025

الجدي، في 8 أغسطس 2025، تُعزز طاقة زحل المنضبطة عزيمتك، مُشجعةً على تحقيق إنجازات عملية وتخطيط طويل الأمد، اليوم يدعوك للمثابرة والتركيز وأنت تُوجّه مشاريعك نحو النجاح، مُرسخًا سمعتك كقائدٍ حازم، على الصعيد المهني، حان الوقت لتسخير نقاط قوتك التنظيمية، وضمان تقدم المبادرات الاستراتيجية بكفاءة

توقعات برج الدلو اليوم 8 أغسطس 2025

برج الدلو، 8 أغسطس 2025، هو يومٌ مثاليٌّ لاحتضان الابتكار والحرية، حيث يدفعك أورانوس نحو حلولٍ غير تقليدية وأفكارٍ استشرافية، منظورك الفريد لا يُقدّر بثمن في البيئات الجماعية، مما يجعل التعاون مُثمرًا للغاية اليوم، في العلاقات الشخصية، أعطِ الأولوية للتواصل المفتوح؛ فنهجك غير التقليدي يُمكن أن يُعزز ديناميكياتٍ مُنعشة، مهنيًا، يُثير حل المشكلات الإبداعي الانتباه - قد تجد نفسك في دورٍ قياديٍّ بشكلٍ غير متوقع، اغتنم هذه الفرصة لإحداث تغييرٍ إيجابي

توقعات برج الحوت  اليوم 8 أغسطس 2025

برج الحوت، في 8 أغسطس 2025، يُعزز نبتون حدسك وحساسيتك، ويدعوك لاستكشاف أعماق عالمك العاطفي، إنه يوم مثالي للتعبير الإبداعي؛ دع خيالك يتدفق في مشاريعك الشخصية أو مساعيك الفنية، قد تتغير ديناميكيات علاقاتك بشكل طفيف - انتبه للرؤى التعاطفية التي يمكن أن توجهك نحو تواصل وتفاهم أكبر.

حظك اليوم توقعات الابراج برج الدلو برج الميزان حظك اليوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

تنسيق الجامعات 2025

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

التربية الجنـ.سية للأطفال ذوي الإعاقة من منظور ديني ندوة بدمياط

محافظة دمياط

انطلاق فعاليات "100 يوم صحة بدمياط" بالتعاون بين وزارتي الصحة والأوقاف

راس البر

حملات نظافة مكثفة بمنطقة اللسان برأس البر

بالصور

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

خالد الرسام
خالد الرسام
خالد الرسام

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

الحمص
الحمص
الحمص

هتظبط النفسية والصحة والطاقة وببلاش.. اعرف عادة خارقة تغير حياتك 180 درجة

المشي
المشي
المشي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد