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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 7 أغسطس 2025.. مهمة جديدة

القوس
القوس
حياة عبد العزيز

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

مشاهير برج القوس 

ماجدة الرومي وكريم بنزيما ومحمد سعد ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

تعلم مهارات جديدة يُثير عقلك ويوسع آفاقك. خطط بحكمة قبل خوض المغامرات. التفاؤل والاستعداد يفتحان الأبواب. حافظ على قلبك مفتوحًا لجعل هذا الأسبوع مُجزيًا.

توقعات برج القوس في الحب 

  خطط لمفاجأة بسيطة، كرسالة لطيفة أو هدية صغيرة، الإنصات الجيد يكشف عن مشاعر أعمق ويقوي علاقتكما، دع الضحك والصراحة يملأان وقتكما معًا، ليخلقا مساحة دافئة للمودة.. 

برج القوس وحظك اليوم مهنيا

إذا كنت تنتظر دورًا أو مهمة جديدة، فقد يُتيح لك اليوم فرصة. حافظ على هدوئك، وركز، وتجنب التسرع في اتخاذ القرارات، الصبر سيُجزيك قريبًا. قد يلجأ إليك زميل طلبًا للنصيحة، فأرشده بصبر.. 

برج القوس وحظك اليوم في الصحة 

حافظ على رطوبة جسمك وتجنب تخطي وجبات الطعام. سيستجيب جسمك جيدًا للخيارات الصحية. كما أن المشي لمسافات قصيرة في الهواء الطلق ينعش عقلك. حاول تناول وجبات متوازنة وحافظ على رطوبة جسمك. 

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

 تجنب المشتريات الكبيرة حتى تراجع ميزانيتك، التفكير الإيجابي في الأمور المالية يجلب لك مكاسب صغيرة كالخصومات أو استرداد الأموال بشكل غير متوقع دلل نفسك بأشياء صغيرة إذا ادخرت أولاً. 

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