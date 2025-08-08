قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرض تحت التهديد .. علماء يحذرون من عاصفة مغناطيسية قوية اليوم الجمعة
تجديد تكليف المستشار محمد الفيصل برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات
هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين ب
عدي الدباغ: أنا الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين
تحركات مكثفة .. ماكرون يتواصل مع زيلينسكي وقادة أوروبا عقب لقاء بوتين وويتكوف
أعلى سعر دولار اليوم 8-8-2025
حالة الطقس اليوم.. جو حار رطب وأمطار في هذه المناطق
الأمم المتحدة تحذر: أي تصعيد جديد في غزة كارثة إنسانية تهدد فرص السلام
9 كلمات تقضي حاجتك يوم الجمعة.. داوم عليها
كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟
روسيا تحيي ذكرى حرب القوقاز .. زاخاروفا: موسكو تصدت وحدها بحسم لـ"عدوان جورجيا"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين ب

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين ب
هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين ب
عبد الفتاح تركي

أورد موقع «أبونيت.دي» أن ثمانية أنواع مختلفة من فيتامينات ب، التي تُسمى أيضا (مجموعة فيتامينات ب)، مشيرًا إلى أن خمسة منها مهمة بشكل خاص للجسم، ألا وهي: الثيامين (ب 1) والريبوفلافين (ب 2) والنياسين (ب 3) وحمض الفوليك (ب 9) والكوبالامين (ب 12). 

وأضاف الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن معظم الناس يحصلون على ما يكفي من فيتامينات (ب) من خلال نظامهم الغذائي. ومع ذلك، قد يكون هذا صعبا على كبار السن والنساء الحوامل، وكذلك الأشخاص، الذين خضعوا لجراحة تحويل مسار المعدة.

واقرأ أيضًا:

فيتامين ب

نقص فيتامين ب

وتتوفر فيتامينات (ب) بكثرة في البيض والحليب وغيرها من المنتجات الحيوانية، وكذلك في الفاصوليا والمكسرات والبذور وبعض الخضراوات.

ومع ذلك، لا تحتوي الأطعمة النباتية على الكوبالامين (ب 12)، ولذلك يكون الأشخاص، الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا أكثر عُرضة لنقصه. كما يواجه الأشخاص، الذين يتناولون دواء السكري «الميتفورمين» أو أدوية علاج الحموضة مثل »أوميبرازول»، صعوبة في امتصاص فيتامين (ب 12)، لذلك، قد يكون من المفيد لهؤلاء الأشخاص تناول مكملات غذائية، بحسب دي بي إيه.

هذا ما يحدث لجسمك عند نقص فيتامين ب 12.. احذر

حمض الفوليك (ب 9)

ويجب تناول حمض الفوليك (ب 9) قبل الحمل المُخطط له، إن أمكن، للوقاية من تشوهات العمود الفقري لدى الجنين.

كما يُعد تناول كمية كافية منه أمرًا مهمًّا أيضًا للجميع؛ حيث أظهرت الدراسات أن الأشخاص، الذين يعانون من نقص حمض الفوليك لديهم خطر متزايد للإصابة بأنواع معينة من السرطان مثل سرطان القولون.

أعراض نقص فيتامين ب

يمكن الاستدلال على نقص فيتامين (ب) من خلال ملاحظة الأعراض التالية: 

  • مشاكل في التركيز
  • التعب والإرهاق (رغم النوم الكافي)
  • التهيج والاكتئاب والقلق
  • الصداع أو الصداع النصفي
  • الدوار
  • تشقق زوايا الفم
  • لسان ملتهب أو لامع أو حارق
  • جفاف أو تقشر الجلد
  • تنميل ووخز في اليدين والقدمين
  • تساقط الشعر أو ترققه
  • تغيرات جلدية تُشبه حب الشباب
أنواع فيتامين ب

مع ذلك، لا يجوز تناول جرعات زائدة من فيتامينات (ب)؛ نظرًا إلى أن تناول جرعة زائدة من فيتامين (ب 6) على سبيل المثال قد يُسبب تلفًا عصبيًّا دائما في الذراعين والساقين، في حين أن تناول جرعة زائدة من النياسين (ب 3) قد يتسبب في الإصابة بهبّات ساخنة وطفح جلدي وحكة.

فيتامين ب فيتامينات ب اعراض نقص فيتامين ب فيتامين ب 12

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

تنسيق الجامعات 2025

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد

بالصور

بالكاش مايوه.. ليلى علوي تخطف الأنظار على البحر

ليلي علوي علي البحر
ليلي علوي علي البحر
ليلي علوي علي البحر

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

خالد الرسام
خالد الرسام
خالد الرسام

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

الحمص
الحمص
الحمص

هتظبط النفسية والصحة والطاقة وببلاش.. اعرف عادة خارقة تغير حياتك 180 درجة

المشي
المشي
المشي

فيديو

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد