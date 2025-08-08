إطلالة أنيقة.. داليا مصطفى تبهر متابعيها | شاهد

نشرت الفنانة داليا مصطفى، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال لافته.

وظهرت داليا مصطفى، مرتديه جيب أنيقة باللون الأسود، ونسقت معها توب باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت داليا مصطفى ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع وضع قبعة لإكمال اللوك الجذاب.

ومن الناحية الجمالية تعتمد داليا مصطفى، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة داليا مصطفى