محمد كيلاني: الرسول اختار الأيسر دائمًا ونهى عن التشدد في العبادة

قال الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف السابق، إن النبي محمد ﷺ كان دائمًا يختار الأيسر ما لم يكن فيه إثم، مؤكدًا أن فهم النصوص الدينية لا بد أن يكون بمنأى عن التعصب والتشدد، بل يستند إلى روح الرحمة واليسر التي جاء بها الإسلام.

واستدل كيلاني خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، بقصة اثنين من الصحابة، حيث تيمم أحدهما وصلى لعدم وجود الماء، بينما أعاد الآخر صلاته بعد أن وجده، فصوب النبي فعل الأول وقال له: “أجزأتك صلاتك”، وامتدح الثاني بقوله: “بارك الله فيك، لك الأجر مرتين”، مما يعكس قبول الاجتهاد والاختلاف المشروع في إطار التيسير.

وأشار إلى قصة ثلاثة من الصحابة بالغوا في توصيف عباداتهم، أحدهم قال: "أصلي الليل كله"، وآخر قال: "أصوم الدهر ولا أفطر"، والثالث قال: "أعتزل النساء"، فرد عليهم النبي ﷺ نافيا هذا الغلو بقوله: "من رغب عن سنتي فليس مني"، في تأكيد واضح على أن التشدد في العبادة مرفوض، وأن الاعتدال هو السبيل القويم.