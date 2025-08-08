قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن يدين خطة الكابينت باحتلال قطاع غزة وتوسيع السيطرة عليه
فتح: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف ضد مخطط نتنياهو لاحتلال غزة
السكة الحديد تكشف التفاصيل الكاملة لطرق حجز تذاكر القطارات
مفتي الجمهورية: نطور تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الفتاوى الشاذة
شهادة معتمدة.. النقل تُطلق فرصة مجانية لتأهيل السائقين | تفاصيل
الدنمارك: قرار إسرائيل بتكثيف عملياتها العسكرية بغزة خاطئ ويجب التراجع عنه فورا
5 آلاف كتاب بدون ترخيص.. القبض على مدير مكتبة بالقليوبية
أبومازن يشكر مصر على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية ويحذر من تهجير سكان غزة
الزمالك يعين محمد متولي مستشارا قانونيا لإدارة الكرة
3 غيابات مؤثرة بقائمة الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
أيمن يونس يشيد باستعدادات الزمالك ويؤكد أهمية ضربة البداية أمام سيراميكا
خطيب الأزهر: مواجهة الشائعات بسلاح الصدق والتثبت من الأخبار.. فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة المصري البورسعيدي ضد الاتحاد السكندري في الدوري

القسم الرياضي

يواجه فريق المصري البورسعيدي منافسه الاتحاد السكندري، على  استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى والإفتتاحية في بطولة الدوري المصري الممتاز  2025-2026.

موعد مباراة المصري ضد الاتحاد

ومن المقرر إقامة مباراة المصري ضد الاتحاد اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

يحمل اللقاء طابعًا جماهيريًا خاصًا وأهمية كبيرة للطرفين في بداية الموسم الجديد.

ويدخل المصري، بقيادة المدير الفني التونسي نبيل الكوكي، اللقاء بطموحات كبيرة بعد سوق انتقالات نشط دعم خلاله الفريق بصفقتين هما  عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.


يضع الجهاز الفني للفريق البورسعيدي أمامه هدفًا واضحًا وهو المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة وعدم الاكتفاء بدور الحصان الأسود.

على الجانب الآخر، يظهر الاتحاد السكندري تحت قيادة مديره الفني أحمد سامي، الذي أعاد ترتيب أوراق الفريق خلال فترة الإعداد، مع إبرام صفقات وُصفت بأنها من العيار الثقيل في سوق الانتقالات، أبرزها التعاقد مع يوسف نادر ومحمد توني ومحمد كناريا وسامادو وجون ايبوكا ونور علاء ومحمود جنش ومحمود عجيب وإسحاق سافيور، وأحمد محمود الذي تمت استعارته من نادي الزمالك وهى عناصر   تزيد من تنوع الخيارات الهجومية والدفاعية.

يدخل الاتحاد اللقاء مدعومًا بحماس جماهيره التي تنتظر رؤية فريقها بشكل جديد وقادر على تقديم موسم قوي.

المباراة تمثل اختبارًا مبكرًا للفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق بداية مثالية تمنحه الثقة في الأسابيع الأولى من المسابقة، في ظل ترقب جماهيري كبير لرؤية الصفقات الجديدة ومدى انسجامها مع باقي عناصر الفريق، إضافة إلى رغبة المدربين في فرض أسلوبهما التكتيكي مبكرًا.

