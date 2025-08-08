الزراعة تتابع جهود النهوض بصناعة الأسمدة ومنظومة تداولها

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 259 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 1 وحتى 7 اغسطس الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود النهوض بصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، والمنظومة الخاصة بتداولها، وذلك بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من الوزراء المعنيين.

كما واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، وتفقد وزير الزراعة ومحافظ الشرقية مشروع الصالحية الزراعي، بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، كما تفقدا أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات البيطرية في الشرق الأوسط وافريقيا.



وشارك فاروق في ورشة عمل تحت عنوان "التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني الزراعي في مصر" والتي نظمتها مؤسسة السويدي اليكتريك وبمشاركة نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين، كما أدلى الوزير ، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة الرمل الثانوية للبنات بالإسكندرية.

ووجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ممثلا في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالتنسيق العاجل لتوفير الدعم الفني والمادي اللازم لمزارعي الرمان بمركز البداري بمحافظة اسيوط، المتضررين من إصابات آفات الرمان.

بينما التقى المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و "فان هانج" نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية في فيتنام، لبحث سبل تعزيز التعاون الزراعي المشترك، كما استعرض الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، تقريرا اشتمل على أبرز الجهود البحثية والإرشادية والخدمية والميدانية للمركز خلال شهر يوليو الماضي، كما نجح المركز بالتعاون مع مركز الزراعات التعاقدية في تحقيق خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في سيناء من خلال إدخال زراعة عباد الشمس الزيتي بمحافظة جنوب سيناء، وذلك تحت شعار "بالأمس زرعنا واليوم نحصد.

وخلال هذا الأسبوع تفقد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، يرافقه الدكتور ماهر المغربى، وكيل مركز البحوث الزراعية، للانتاج ووفد رفيع المستوى من شركة "الأولى لإنتاج البذور" بالمملكة الأردنية الهاشمية فرع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بمدينة الإسماعيلية، كما نفذ المركز ، من خلال مبادرة تفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية، نحو 2960 نشاطًا إرشاديًا متنوعًا خلال شهر يوليو الماضي، استفاد منها نحو 77,850 مزارعًا ومهندسًا زراعيًا في 304 مراكز إرشادية بـ24 محافظة.



بينما كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن تشكيل 35 لجنة تضم ممثلين من جهات مختلفة للمرور على جميع المحافظات، وشن حملات تفتيش على مخازن الأعلاف وخاماتها، بالتزامن في جميع مراكز الجمهورية، كما أعلن القطاع عن إصدار نحو 751 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال شهر يوليو الماضي.

بينما كثّفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهودها الرقابية خلال شهر يوليو حيث تم المرور على عدد 376 منشأة بيطرية، بمختلف المحافظات، كما كشفت الهيئة، عن ضبط أكثر من 120 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال شهر يوليو، كذلك كثفت جهودها للكشف المبكر والسيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، خلال شهر يوليو، وذلك من خلال حملات موسعة شملت جميع محافظات الجمهورية.



فيما نظّم معهد بحوث وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول "الإدارة الذكية لآفات نخيل البلح" بالمقر الرئيسي للمعهد بالدقي، بهدف النهوض بجودة التمور، كذلك نظم المعمل المركزي للمبيدات، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان: "المبيدات بين الاستخدام الأمثل ورصد المتبقيات"، بهدف المساهمة في تحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية.



كما كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تقرير رسمي عن أبرز جهود المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر يوليو، في مجالات الرقابة، والتحليل، والتوعية، والتدريب، والتقييم، والبحوث التطبيقية، كما تفقد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، حالة الزراعات بالحقول، ومنظومة وأعمال المكافحة بالإدارات والجمعيات الزراعية بمحافظة الشرقية.



ونفذ معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو سلسلة من الندوات الإرشادية والتثقيفية شملت 27 ندوة في مجال ترشيد إستخدام مياه الرى، تم تنفيذها في 6 محافظات، كما أطلق المعهد، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا بعنوان "استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الإرشاد الزراعي".



بينما نظّم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، يومًا حقليًا بمحافظة البحيرة للتعريف بالهجن الجديدة للطماطم، التي أنتجها البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، كما وقع المعمل المركزي للزراعة العضوية، بروتوكول تعاون مشتركًا مع المركز المصري للزراعة الحيوية، لتوحيد الجهود الوطنية للتوسع في نشر ثقافة الزراعة العضوية في مصر.

وتفقد الدكتور هاني درويش، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية، يرافقه رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، محطة الزراعة الآلية بمنطقة توشكى لمتابعة سير العمل بها، كما تفقد أيضا عدد من المشروعات التنموية في منطقتي وادي الصعايدة وكوم امبو بمحافظة أسوان، وذلك لدعم المجتمعات الزراعية حديثة الاستصلاح.



وكشفت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، عن أنه تم خلال شهر يوليو الماضي، الإشراف على أعمال تصدير أكثر من 25 الف شتلة فاكهة متنوعة، كما كشف قطاع استصلاح الأراضي، عن رصد وإزالة 83 حالة تعدٍ في مهدها، بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 15,061 متر مربع في القرى التابعة لمراقبات التنمية والتعاون، خلال شهر يوليو الماضي.

بينما نجح المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في تجديد شهادة الأيزو لنظام إدارة الجودة للشؤون المالية والإدارية للعام الثاني. وشهد المعمل خلال الفترة الماضية عدة أنشطة، منها تنظيم برنامج تدريبي صيفي لطلاب من كليات العلوم والزراعة، والمشاركة في دورات تدريبية حول "الكشف عن الأغذية المعالجة بالإشعاع" واليوم العالمي لسلامة الغذاء. كما قام المعمل بتحكيم رسالة ماجستير في مجال العلوم الزراعية بجامعة القاهرة، وشارك في الاجتماع الفني التاسع للجنة الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة بدول الكوميسا، بالإضافة إلى تدريب 27 مفتشًا من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أساليب سحب العينات، كما تستلم المعمل حوالي 5000 عينة خلال هذا الأسبوع.