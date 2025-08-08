تصعيد واسع بغزة.. قصف وغارات تسفر عن شهداء وجرحى بينهم نازحون

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، إنّ القطاع يشهد في هذه اللحظات تصعيدًا عسكريًا واسعًا، حيث تتعرض مناطق متفرقة لقصف مدفعي وغارات جوية متواصلة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، بينهم نازحون.

وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ القصف يتركز حاليًا على المنطقة الشرقية الجنوبية من محافظة الوسطى، ومدينة دير البلح التي تتعرض لقصف مدفعي متواصل وإطلاق نار من الرشاشات الثقيلة، إضافة إلى المنطقة الشمالية الغربية من خان يونس، وتحديدًا منطقة «أصداء» التي تشهد إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وأشار إلى أنّ الرصاص وصل إلى خيام النازحين في منطقة المواصي، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم، تم نقلهم إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج، كما شنّت الطائرات الحربية غارات على وسط مدينة خان يونس، واستهدفت منطقة بني سهيل، ما أسفر عن استشهاد مواطن وزوجته إثر غارة مباشرة لطائرة استطلاع.

وأضاف جبر أنّ مدينة غزة بدورها لا تزال تتعرض لغارات عنيفة، كان آخرها على حي الصبرة حيث استُهدفت عدة منازل، فيما سقطت قذائف مدفعية على حي الزيتون وتحديدًا منطقة «عسقولة»، ما تسبب في اشتعال النيران، ومنها أحد المخابز المعروفة في المنطقة، كما شهد حي التفاح وحي الشجاعية غارات مماثلة أسفرت عن سقوط شهداء.

وفي شمال القطاع، وتحديدًا جباليا، قصفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.