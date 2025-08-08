قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراء عاجل من وزير الشباب والرياضة بشأن مشاجرة نادي النصر
الإيجار القديم 2025 .. زيادة مؤقتة 250 جنيها ومهلة 7 سنوات لحسم العلاقة
العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025
من قصر الاتحادية إلى منزل عبد الناصر | رسائل تاريخية وسياسية من زيارة رئيس فيتنام.. حكاية أمتين وقفتا ضد إمبراطوريات
الطرد الأول في الدوري .. بيراميدز يخسر الكرتي بالدقائق الأولى أمام وادي دجلة
دقيقة حداد في انطلاق الدوري.. بيراميدز يفتتح موسمه أمام وادي دجلة بغيابات مؤثرة
قمر صيد السمك يزين سماء مصر بنسبة لمعان 100%.. لا تفوت مشاهدته
تعبت من الهاتف الذكي.. إليك أفضل أجهزة المحمول البسيطة 2025
ساندرز يفضح الدعم الأمريكي لإسرائيل: أموالنا تستخدم لقـ تل الأطفال ونشر المجاعة
تجوع كرامته.. خطيب المسجد النبوي: حين يحرم الإنسان من الطعام لا تجوع معدته
ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون
أزمة استقالات تضرب حكومة ستارمر.. هدية سياسية للمعارضة على طبق من ذهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصعيد واسع بغزة.. قصف وغارات تسفر عن شهداء وجرحى بينهم نازحون

قطاع غزة
قطاع غزة
عبد الخالق صلاح

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، إنّ القطاع يشهد في هذه اللحظات تصعيدًا عسكريًا واسعًا، حيث تتعرض مناطق متفرقة لقصف مدفعي وغارات جوية متواصلة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، بينهم نازحون.

وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ القصف يتركز حاليًا على المنطقة الشرقية الجنوبية من محافظة الوسطى، ومدينة دير البلح التي تتعرض لقصف مدفعي متواصل وإطلاق نار من الرشاشات الثقيلة، إضافة إلى المنطقة الشمالية الغربية من خان يونس، وتحديدًا منطقة «أصداء» التي تشهد إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وأشار إلى أنّ الرصاص وصل إلى خيام النازحين في منطقة المواصي، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم، تم نقلهم إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج، كما شنّت الطائرات الحربية غارات على وسط مدينة خان يونس، واستهدفت منطقة بني سهيل، ما أسفر عن استشهاد مواطن وزوجته إثر غارة مباشرة لطائرة استطلاع.

وأضاف جبر أنّ مدينة غزة بدورها لا تزال تتعرض لغارات عنيفة، كان آخرها على حي الصبرة حيث استُهدفت عدة منازل، فيما سقطت قذائف مدفعية على حي الزيتون وتحديدًا منطقة «عسقولة»، ما تسبب في اشتعال النيران، ومنها أحد المخابز المعروفة في المنطقة، كما شهد حي التفاح وحي الشجاعية غارات مماثلة أسفرت عن سقوط شهداء.

وفي شمال القطاع، وتحديدًا جباليا، قصفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

بشير جبر قناة القاهرة الإخبارية دير البلح سقوط شهداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

القاهرة تواصل فعاليات المرحلة المجمعة الثالثة من برنامج جامعة الطفل

جانب من الفاعليات

جامعة القاهرة تحصد المركزين الأول والثاني في بطولة العلمين للجامعات

جامعة حلوان

انطلاقة صيفية مميزة لطلاب جامعة حلوان بمعسكر مرسى مطروح 2025

بالصور

تحسن الحالة النفسية.. أفضل أطعمة لمرضى الغدة الدرقية

أطعمة لمرضى نشاط الغدة الدرقية
أطعمة لمرضى نشاط الغدة الدرقية
أطعمة لمرضى نشاط الغدة الدرقية

فوائد بذور اليقطين المثبتة علميا للبشرة والجسم

فوائد بذور اليقطين الصحية
فوائد بذور اليقطين الصحية
فوائد بذور اليقطين الصحية

إنزال 800 ألف زريعة من أسماك البلطي والمبروك ببحر أبو الأخضر

زريعه اسماك
زريعه اسماك
زريعه اسماك

بنت الريف | زراعة الشرقية تنفذ ندوة تثقيفية عن التمكين الاقتصادي للمرأة

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

المزيد