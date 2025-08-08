الحكومة تعلن قبول استثمارات أجنببية بـ 61.8 مليار جنيه.. تفاصيل

اعلنت الحكومة عن قبول استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 61.803 مليار جنيه، بما يعادل 1,274 مليار دولار، من أصل 80 مليار جنيه كانت مستهدفة لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وحسبما كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، جرى طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما لتمويل احتياجات الحكومة، حيث تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري على تدبير تلك الاحتياجات.

وأوضح التقرير أنه تم استهداف طرح أذون خزانة بقيمة اجمالية تبلغ 80 مليار جنيه بما يعادل 1.65 مليار دولار.

وقال التقرير إنه تم قبول استثمارات في أذون خزانة 364 يوما تبلغ 37.703 مليار جنيه من أصل 45 مليارا كانت مستهدفة.

وتتضمن الاستثمارات نحو 292 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب 26.19%، وأعلى سعر بنسبة 26.201%، وأقل سعر بنسبة 25.5%.

كما بلغ إجمالي الاستثمارات المقبولة في أذون 182 يوما حوالي 24.1 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه.

وتضمنت طلبات الاستثمار التي قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية، 318 طلبا جرى قبولها بمتوسط سعر فائدة نسبته 27.997%، وأعلى بنسبة 28%، وأقل سعر بنسبة 27.7%.

وصل متوسط سعر الفائدة على الأجل 28.8%، وأعلى سعر بنسبة 31%، وأقل سعر بنسبة 27.7%.