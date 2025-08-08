حاول إنقاذه.. غرق شاب ونجل شقيقته في بحر شبين بالمنوفية

لقي شاب ونجل شقيقته مصرعهما غرقا في بحر شبين الكوم المار بقرية شنوان بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بغرق شاب ونجل شقيقته داخل بحر شبين الكوم في قرية شنوان التابعة للمركز.

بانتقال قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال جثمان الشاب فيما يتم البحث عن جثمان الطفل الصغير نجل شقيقته.

وأكد أحد اهالي القرية، أن الشاب وأسرته ومعهم نجل شقيقته كانوا يتناولون الطعام على شط بحر شبين الكوم وقام الصغير لغسيل يديه فانزلقت قدماه وسقط داخل البحر وحاول خاله انقاذه الا أنه سقط وراءه وتوفيا غرقا.

وتسود حالة من الحزن بين أهالي شنوان وسط دعوات لظهور الطفل وانتشال جثمانه وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.