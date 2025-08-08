قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك بالدوري

إسلام مقلد

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم  مساء اليوم الجمعة، على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من الموسم الجديد من الدوري الممتاز 2025-2026.

سجل هدفي الزمالك كل من ناصر ماهر ومحمد شحاتة في الدقيقتين 84 و90+8 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يحصد الزمالك أول 3 نقاط له في الموسم ليتصدر جدول ترتيب الدوري الممتازويبقى سيراميكا كليوباترا دون نقاط.

اتسم اللقاء بالسرعة في إيقاع اللعب من كلا الفريقين، وشهدت الدقائق العشر الأولى خطورة بالغة من سيراميكا على مرمى الزمالك وكانت أولى الكرات الخطرة عن طريق فخري لاكاي، لاعب سيراميكا، الذي سدد كرة ارتطمت في القائم لتضيع فرصةى هدف محقق لصاحب أصحاب الأرض.

واستمرت خطورة سيراميكا كليوياترا إلى منتصف المباراة، وبادر الزمالك بالهجوم على مرمى سيراميكا وشهدت الدقيقة 26 فرصة هدف محقق ضائع من تسديدة محمد شحاتة من داخل منطقة الجزاء التي تصدى لها عمرو السولية ببراعة ليمنع فرصة هدف محقق لصالح الفارس الأبيض.

وفي الربع ساعة الأخيرة اتسم اللقاء بالندية من  الفريقين مع انحصار اللعب في مناطق وسط المرمى دون خطورة حقيقية على المرميين، وأطلق ناصر ماهر تسديدة خطيرة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من على حدود منطقة الجزاء مرات بجوار القائم، لتنتصف المباراة بتعادل سلبي.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي 'الونش'، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر، شيكو بانزا ، ناصر منسي .

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم ' إيشو' وآدم كايد وعبد الحميد معالي وعدي الدباغ وسيف الجزيري

نادي الزمالك الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز

برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025..إستفد من طاقتك الإبداعية اليوم

برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. الثبات في مكانك يمنحك منظورًا أوسع

برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. لا تستخف بالمشاعر العميقة

برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. أحيانًا عليك أن تختار ما يخدمك فقط

