هل القبر يناديك 5 مرات في اليوم؟.. اعرف الحقيقة وهذه وصيته
مدرب الزمالك: الجزيري سيصبح أكثر فاعلية مع جاهزية بدنية أكبر
ترامب يضاعف مكافأة القبض على رئيس فنزويلا إلى 50 مليون دولار.. وكراكاس ترد بغضب
إثارة للجدل متعمدة .. أول رد من أحمد عبد العزيز على واقعة شاب الأوبرا |خاص
الفنان أحمد عبد العزيز يحذر: منصات التواصل أصبحت مكانا خصبًا للتنمر واختراق المجتمع
نشرة المرأة والمنوعات | أكلات تزيد من غازات المعدة.. حيل طبيعية لتعطير المنزل لأيام
سامسونج تضيف ميزة تنبيه ضد الـ Voice Phishing في One UI 8
بيخمِّسوا مع بعض.. حسام حسن وطارق سليمان يشربان الشاي في كوب واحد
باق أسبوع.. هذه الخدمات البنكية مجانية حتى 15 أغسطس
تامر عاشور يدعو بالشفاء للفنانة أنغام خلال حفل مهرجان العلمين الجديدة
فيريرا: مواجهة سيراميكا كانت متكافئة.. وسعيد بالفوز المستحق
نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك بالدوري
رياضة

بيخمِّسوا مع بعض.. حسام حسن وطارق سليمان يشربان الشاي في كوب واحد

صورة من اللقطة
صورة من اللقطة
إسلام مقلد

التقطت عدسات الكاميرات، لقطة مثيرة، للمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، مع معاونه طارق سليمان، في أثناء مشاهدتهما مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد من الدوري الممتاز 2025-2026.

وسجلت الكاميرات قيام حسام حسن وطارق سليمان بشرب الشاي في كوب واحد فقط خلال اللقاء.

فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من الموسم الجديد من الدوري الممتاز 2025-2026.

وسجل هدفي الزمالك كل من ناصر ماهر ومحمد شحاتة في الدقيقتين 84 و90+8 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يحصد الزمالك أول 3 نقاط له في الموسم ليتصدر جدول ترتيب الدوري الممتازويبقى سيراميكا كليوباترا دون نقاط.

واتسم اللقاء بالسرعة في إيقاع اللعب من كلا الفريقين، وشهدت الدقائق العشر الأولى خطورة بالغة من سيراميكا على مرمى الزمالك وكانت أولى الكرات الخطرة عن طريق فخري لاكاي، لاعب سيراميكا، الذي سدد كرة ارتطمت في القائم لتضيع فرصةى هدف محقق لصاحب أصحاب الأرض.

واستمرت خطورة سيراميكا كليوياترا إلى منتصف المباراة، وبادر الزمالك بالهجوم على مرمى سيراميكا وشهدت الدقيقة 26 فرصة هدف محقق ضائع من تسديدة محمد شحاتة من داخل منطقة الجزاء التي تصدى لها عمرو السولية ببراعة ليمنع فرصة هدف محقق لصالح الفارس الأبيض.

وفي الربع ساعة الأخيرة اتسم اللقاء بالندية من الفريقين مع انحصار اللعب في مناطق وسط المرمى دون خطورة حقيقية على المرميين، وأطلق ناصر ماهر تسديدة خطيرة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من على حدود منطقة الجزاء مرات بجوار القائم، لتنتصف المباراة بتعادل سلبي.

وخاض الزمالك، المباراة، بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي 'الونش'، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر، شيكو بانزا ، ناصر منسي .

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم ' إيشو' وآدم كايد وعبد الحميد معالي وعدي الدباغ وسيف الجزيري

منتخب مصر حسام حسن طارق سليمان الزمالك سيراميكا كليوباترا مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

