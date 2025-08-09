19 لجنة تستقبل امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية في جنوب سيناء

انطلقت اليوم بمدارس جنوب سيناء الإعدادية امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في 19 لجنة علي مستوي محافظة جنوب سيناء وأكد عادل عتلم مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن المطبعة السرية ولجنة النظام والمراقبة ولجنة الادارة وشئون الطلاب قد أتمت كافة الاستعدادات لبداية امتحانات الدور الثانى انطلقت اليوم مشيرا أن هناك ما يقرب من 1220 طالب وطالبة لهم حق دخول امتحانات الدور الثانى بتعليم جنوب سيناء تم توزيعهم بكافة مدن جنوب سيناء بمعدل 4 لجان بمدينة طورسيناء و3 لجان بمدينة رأس سدر ولجنتان بمدينة شرم الشيخ ومثلهم بمدن دهب ونويبع و كاترين و أبورديس وأبو زنيمة .

وأضاف عصام رجب مدير التعليم العام بديوان المديرية أنه تم إخطار جميع الادارات التعليمية بمقرات اللجان فى كل مدينة حتى يتسنى لها إخطار الطلاب بالأماكن التى ستكون مقراً لأداء الامتحانات وفقا للجدول المرفق .