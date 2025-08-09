قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير الإسكان يوجه بضرورة الالتزام الخطة الزمنية لإنجاز مشروع حدائق تلال الفسطاط

آية الجارحي

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، سير العمل في مشروع "حدائق تلال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، والتي تجاور المتحف القومي للحضارة المصرية وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، يرافقهما مسئولو وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة.

وبدأ وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، الجولة بتفقد المنطقة الاستثمارية، ومشروع الأرينا، حيث تقع المنطقة الاستثمارية على مساحة 131000م2 وتطل على بحيرة عين الحياة وتضم ( 12 مطعما – 4 مولات تجارية – 4 جراجات للسيارات ) ومن خلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة بها المسرح الرومانى والنافورة المائية وأعمال تنسيق موقع، بالإضافة إلى منطقة المغامرة وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات.

وتابع وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، الموقف التنفيذي لبوابات الدخول والخروج من المشروع بواقع 13 بوابة منها ما هو مخصص للأفراد فقط، ومنها ما هو مخصص لدخول السيارات والخدمات، واستمعا لشرح تفصيلي عن الأعمال الجاري تنفيذها بالبوابات لخدمه الزوار والمترددين.

وانتقل وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، لتفقد منطقة التلال، وتم متابعة سير العمل بها وبالمنطقة التراثية ومنطقة النهر، حيث يضم المشروع منطقة التلال والوادى: وتنقسم منطقة التلال إلى ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائى (النهر)، وتتدرج فى مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة بحيث تجعل من قمة التلال مطلات على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين والأهرامات، وتضم "تلة القصبة" المنشأة على مساحة 13000م2 ( فندق سياحي – مباني خدمية – مواقف سيارات – بحيرة صناعية ) ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاة للربط، وكافيتريا، وشلال، و"تلة الحفائر" الجاري العمل بها لتصبح المنطقة مزارا أثريا سياحيا ثقافيا متكاملا من خلال الكشف عن بقايا مدينة الفسطاط على مساحة حوالي 47 فدانا للوصول للتكوين المعماري للمدينة الأثرية وترميمها، مع إنشاء ممشى بطول 1كم بارتفاع 1,5 م عن منطقة الحفائر حول مدينة الفسطاط الأثرية ( الحفائر ) لربط المباني الخدمية السياحية بالموقع العام لإستثمار المنطقة التراثية كمنطقة سياحية ذات طابع متميز، فيما تضم "تلة الحدائق التراثية" مدرجات ومبانى للزوار ومطاعم وفراغا خشبيا يطل على البحيرة مستعرضاً المخططات التفصيلية لتلك التلال وما تحويه من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه.

وتابع المهندس شريف الشربيني، والدكتور إبراهيم صابر، الموقف التنفيذي بمنطقة الأسواق والتي تتضمن منطقة تجارية بمساحة 60000 م2 الهدف منها هو تنشيط السياحة ودعم اقتصاد الدولة وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية وأبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ويتم تنفيذ منطقة الأسواق على 3 مراحل وتتكون من (19 محلا تجاريا - مواقف سيارات - بحيرة صناعية - مساحات زراعية - فندق 3 نجوم).

ووجه وزير الإسكان بتكثيف الأعمال بالمنطقة الاستثمارية والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، لبدء استضافة الفعاليات بها، بجانب تكثيف الأعمال بتنسيق الموقع والمسطحات الخضراء، وفقا للخطة الزمنية الموضوعة، مشددًا على أهمية الالتزام بتوقيتات الخطة الزمنية لكافة مكونات المشروع وإزالة المخلفات أولا بأول.

الإسكان وزير الإسكان الفسطاط مصر القديمة الاحتفالات المنطقة الاستثمارية المتحف القومي

