إطلاق نار عشوائي في سيدني يُصيب 20 شخصًا واعتقال مشتبه به

شهد أحد أحياء غرب سيدني حادثة إطلاق نار عشوائي مساء الأحد أدت إلى إصابة ما لا يقل عن 20 شخصًا، وفق ما أفادت به الشرطة والوكالات الإخبارية.

وأوضحت السلطات أن المسدِّد فتح النار على السيارات العابرة بلا تمييز، شاملة مركبات الشرطة، ما استدعى استنفاراً أمنياً واسعاً.

من بين المصابين، يعاني أحدهم من إصابات تهدد حياته، فيما تم التعامل مع الآخرين في المستشفيات أو على الفور ميدانياً.

وتمكنت قوات الأمن من توقيف رجل يبلغ من العمر نحو 60 عاماً في شقة فوق محل تجاري على شارع “جورجيس ريفر رود” في حي كرويدون بارك، بعد أن أطلقت بين 50 و100 طلقة، حسب تقديرات الشرطة.

وأشارت الشرطة إلى أنها لا تربط الحادث بعصابات أو عمل إرهابي حتى الآن، وأن دوافع المشتبه به لا تزال قيد التحقيق.

وسيطرت حالة من الهلع بين السكان المحليين، وأُغلقت الشوارع المحيطة بينما باشرت أجهزة الطب الشرعي جمع الأدلة وتحليل المواقع المتضررة.