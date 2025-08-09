الصفاقسي التونسي ينجح في قيد علي معلول والصفقات الجديدة

أعلن نادي الصفاقسي التونسي نجاحه في قيد جميع صفقاته الجديدة استعدادًا للموسم الكروي الجديد، وذلك عقب حل أزمة تسجيل اللاعبين.

ونشر النادي بيانًا رسميًا عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أكد فيه إتمام إجراءات قيد كافة اللاعبين الجدد، مما يجعلهم جاهزين للانطلاق في منافسات الدوري التونسي.

وشهدت عملية القيد عودة اللاعب علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي السابق، إلى صفوف الصفاقسي، النادي الذي بدأ فيه مسيرته الكروية.

وكان النادي قد استقبل صفقاته الجديدة في حفل رسمي كبير أقيم مساء الخميس الماضي، حيث حظي علي معلول باستقبال خاص وحافل من الجماهير والإدارة.