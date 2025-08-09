وقفة تضامنية في نيويورك دعمًا لموقف مصر الإنساني تجاه غزة

بثت قناة "إكسترا نيوز" مقطعًا مصورًا يوثق وقفة تضامنية نُظّمت أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلف القنصلية الإسرائيلية، شارك فيها مصريون، وفلسطينيون، وعدد من النشطاء الأجانب.

الفعالية جاءت تعبيرًا عن الدعم الشعبي الدولي للموقف المصري الإنساني الثابت تجاه غزة، ورفضًا لمحاولات تشويه الحقائق حول دور مصر في التعامل مع الأزمة الإنسانية في القطاع.

لافتات تشيد بالدور المصري في إنقاذ الأرواح

رفع المشاركون لافتات تؤكد على الجهود المصرية المتواصلة في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، ودورها المحوري في إنفاذ الأرواح رغم القصف الإسرائيلي المتواصل.

كما ندد المشاركون بمحاولات إعلامية ممنهجة تهدف إلى تحميل مصر مسؤوليات لا تقع على عاتقها، مؤكدين أن مصر تؤدي دورها التاريخي بشرف والتزام إنساني.

رسائل مباشرة لوقف الهجوم الإعلامي ضد مصر

شهدت الوقفة مشاركة جنسيات متعددة، حيث وجّه الحاضرون رسائل مباشرة لبعض المشاركين الأجانب والفلسطينيين المعارضين، لشرح حقيقة الأوضاع على الأرض.

ودعا المشاركون إلى التوقف عن الهجوم الإعلامي غير العادل ضد مصر، مطالبين بمساندة الجهود الإنسانية بدلًا من تشويهها.

رغم الاستفزازات.. الوقفة تنتهي بروح وطنية

ورغم تعرض المشاركين لبعض الاستفزازات أثناء رفع العلم المصري، حرص المنظمون على الحفاظ على الطابع السلمي والحضاري للوقفة، التي اختُتمت بأجواء من الوحدة والاعتزاز الوطني.