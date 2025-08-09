تعاون متصاعد بين مصر وتركيا في مختلف المجالات

أكد وزير الخارجية التركي أن العلاقات بين أنقرة والقاهرة تشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن البلدين حققا تقدمًا كبيرًا في العديد من مجالات التعاون الثنائي، وهو ما يعكس رغبة مشتركة في بناء علاقات راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيفًا للاتصالات والزيارات المتبادلة، ما أسهم في إزالة العقبات وفتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني.

تقارب سياسي حول قضايا المنطقة

وأشار الوزير التركي إلى وجود تقارب كبير في وجهات النظر بين مصر وتركيا تجاه العديد من القضايا الإقليمية، مؤكدًا أن البلدين يعملان على التنسيق المستمر للتعامل مع التحديات المشتركة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، خاصة تلك المرتبطة بالأمن الإقليمي والاستقرار السياسي.

وقال إن التفاهم السياسي بين أنقرة والقاهرة أصبح أكثر نضجًا، وهو ما يُسهم في بناء رؤية مشتركة للتعامل مع الملفات الإقليمية الحساسة مثل ليبيا وسوريا وشرق المتوسط.

هدف اقتصادي مشترك: 15 مليار دولار تبادل تجاري

وفي الشأن الاقتصادي، كشف وزير الخارجية التركي أن أنقرة تعمل مع القاهرة للوصول بالتبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة لدى الطرفين تمثل فرصة واعدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الشركات التركية ترى في السوق المصرية بيئة جاذبة للاستثمار، مشيدًا بدعم الحكومة المصرية للاستثمارات التركية القائمة والرغبة في توسيعها مستقبلًا.